WTA Praga: Il Tabellone Principale. Camila Giorgi becca Karolina Pliskova, n.3 del mondo

Sicuramente non fortunato il sorteggio di Camila Giorgi nel primo turno del torneo WTA International di Praga.

L’azzurra affronterà all’esordio la ceca e grande favorita per la vittoria finale, Karolina Pliskova, n.3 del mondo.

WTA Prague International | Terra | $250.000

(1) Pliskova, Karolina vs Giorgi, Camila

Wang, Qiang vs Sakkari, Maria

Beck, Annika vs Dodin, Oceane

Qualifier vs (6) Zhang, Shuai

(3) Strycova, Barbora vs Goerges, Julia

Linette, Magda vs Qualifier

Golubic, Viktorija vs Qualifier

Kovinic, Danka vs (8) Siniakova, Katerina

(5) Safarova, Lucie vs Kucova, Kristina

(WC) Jankovic, Jelena vs Pliskova, Kristyna

Mchale, Christina vs Qualifier

Rodina, Evgeniya vs (4) Stosur, Samantha

(7) Konjuh, Ana vs (WC) Cepelova, Jana

Witthoeft, Carina vs (WC) Vondrousova, Marketa

Ostapenko, Jelena vs Tsurenko, Lesia

Doi, Misaki vs (2) Wozniacki, Caroline