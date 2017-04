ATP Istanbul: Il Tabellone Principale. Paolo Lorenzi n.4 del seeding

C’è Paolo Lorenzi nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Istanbul.

L’azzurro, n.4 del seeding, dopo il bye dell’esordio affronterà uno tra Djere, special exempt o un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

ATP Istanbul 250 | Terra | e439.005

(1) Raonic, Milos vs Bye

(WC) Fucsovics, Marton vs Bedene, Aljaz

Dutra Silva, Rogerio vs Qualifier

Albot, Radu vs (6) Tomic, Bernard

(4) Lorenzi, Paolo vs Bye

Qualifier vs (SE) Djere, Laslo

Basilashvili, Nikoloz vs Khachanov, Karen

Baghdatis, Marcos vs (5) Troicki, Viktor

(7) Coric, Borna vs Lajovic, Dusan

Youzhny, Mikhail vs (WC) Ilkel, Cem

Qualifier vs Thompson, Jordan

Bye vs (3) Schwartzman, Diego

(8) Darcis, Steve vs Sela, Dudi

Vesely, Jiri vs Granollers, Marcel

Qualifier vs Dzumhur, Damir

Bye vs (2/WC) Cilic, Marin