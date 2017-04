ATP Monaco di Baviera: Il tabellone principale. Fabio Fognini già al secondo turno. Presente anche Seppi

Fabio Fognini e Andreas Seppi saranno impegnati la prossima settimana nel torneo ATP 250 di Monaco di Baviera.

Fognini, n.4 del seeding, dopo il bye dell’esordio sfiderà al secondo turno un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

Andreas Seppi, invece, affronterà all’esordio l’argentino Horacio Zeballos, classe 1985 e n.84 del mondo che questa settimana ha raggiunto le semifinali nel torneo ATP 500 di Barcellona.

ATP Munich 250 | Terra | e482.060

(1) Monfils, Gael vs Bye

(WC) Marterer, Maximilian vs Chung, Hyeon

Klizan, Martin vs Kicker, Nicolas

Brown, Dustin vs (6) Zverev, Mischa

(4) Fognini, Fabio vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Zeballos, Horacio vs Seppi, Andreas

(WC) Ruud, Casper vs (5) Kohlschreiber, Philipp

(7) Struff, Jan-Lennard vs (WC) Masur, Daniel

Stakhovsky, Sergiy vs (PR) Haas, Tommy

Qualifier vs Chardy, Jeremy

Bye vs (3) Zverev, Alexander

(8) Bellucci, Thomaz vs Kukushkin, Mikhail

Melzer, Gerald vs Qualifier

Monteiro, Thiago vs Copil, Marius

Bye vs (2) Bautista Agut, Roberto