Al via la 34^ edizione Torneo Internazionale ITF under 18 di Salsomaggiore: “Ultimo biglietto per Parigi”. Al via anche i fratelli di Belinda Bencic e Dominic Thiem

Il grande tennis internazionale giovanile ritorna sui campi del Tennis Club Salsomaggiore dove domani avranno inizio le qualificazioni della 34^ edizione del torneo. Un torneo che non ha mai deluso le aspettative, specie per i nostri colori. Infatti , nelle ultime sette edizioni vi sono state sei vittorie azzurre nel singolare maschile e due in quello femminile. Un torneo che ha regalato sempre pagine di bel tennis come testimoniano i tanti giocatori e giocatrici che hanno giocato questo torneo per poi diventare protagonisti nel circuito professionistico.

Sarebbe troppo lungo elencarli tutti. Ricorderò i più recenti come Vika Azarenka (vincitrice qui nel 2004) diventata mamma nel dicembre scorso, Belinda Bencic , che è stata nelle top ten , mentre tra i ragazzi punterei sul tedesco Alexander Zverev , che è da considerare uno dei grandi talenti del tennis mondiale. Numero 21 del mondo e ha solo vent’anni. Le qualificazioni del torneo aperte a 48 giocatori e 32 giocatrici daranno vita , come consueto , a un’autentica lotta per conquistare un posto nel main draw. La rappresentativa italiana è piuttosto folta e la grande aspirazione di questi ragazzi non si ferma al contingente. Hanno tutti tra i 14 e i 17 anni ed è giusto e lecito per loro inseguire un sogno quello di entrare nel tennis professionistico. La strada è lunga ma intanto giocare Salso vuol dire acquisire gli ultimi punti necessari per prendere parte al Roland Garros juniores. Nell’attesa di quelli che saranno i responsi del campo alcuni di loro hanno già alle spalle una nutrita attività e non solo in Italia.

C’è chi come il napoletano Riccardo Perin si è messo in luce vincendo lo scorso anno un gruppo 4 a Poznan in Polonia o il veneto Davide Tortora che ha vinto un torneo in Lettonia . Come curiosità in queste qualificazioni saranno in campo anche fratelli illustri come Brian Bencic fratello di Belinda e Moritz Thiem fratello di Dominik . Tra le ragazze sarà interessante verificare i progressi della romana Martina Biagianti figlia di Ugo e Daniela Cigna , entrambi ai vertici della seconda categoria e da segnalare il ritorno di Elisabetta Cocciaretto condizionata da una serie di problemi fisici dopo che a livello giovanile aveva vinto praticamente tutto (campionessa italiana da under 11 a under 14 e nelle prime 20 della classifica della Tennis Europe) .Domani sui campi del TC Salso , incontri a partire dalle ore 9.00.