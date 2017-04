Maria Sharapova ed il politico russo che vuole la smentita di Maria

Maria Sharapova è la sportiva di cui più si sta parlando in questi giorni. La 30enne russa, rientrata alle competizioni in quel di Stoccarda, è balzata agli onori della cronaca in Russia per una presunta relazione con il politico Anton Belyakov, 44enne.

In una dichiarazione, Belyakov ha negato completamente questo rapporto tra i due e chiesto esplicitamente alla russa di fare altrettanto, per evitare di finire in tribunale.

Lorenzo Carini