ITF / FUTURE QUALI e MD dal 29/04 al 05/05 – pochi azzurri a provarci nelle qualificazioni

Sono pochi gli azzurri a provarci nelle qualificazioni , se ne contano poco più di una ventina nonostante il torneo di Santa Margherita di Pula in sardegna sia per il circuito maschile che quello femminile. Alessandro Bega sarà presente nel main draw semisconosciuto in Nigeria mentre Giulia Gatto Monticone (nonostante sia in semifinale questa settimana a Pula) dovrebbe partire per la Russia.

$15.000 SANTA MARGHERITA DI PULA

MD: Lorenzo FRIGERIO [5], Riccardo BONADIO [7], Francesco VILARDO, Antonio MASSARA, Pietro RONDONI, Corrado SUMMARIA (WC), Andrea GUERRIERI (WC)

QUALI: Pietro LICCIARDI [1], Simone RONCALLI [3], Federico MACCARI [4], Riccardo ROBERTO [5], Michele LONGO [7], Marco DESSI, Ludovico SCERRATI, Edoardo LAVAGNO

_________

$25.000 NIGERIA F1 ABUJA

MD: Alessandro BEGA [1]

_________

$25.000 SPAGNA F12 LLEIDA

MD: Erik CREPALDI

_________

$15.000 TUNISIA F17 HAMMAMET

MD: Andrea VAVASSORI, Fabrizio ORNAGO, Alessandro PETRONE, Filippo BALDI, Cristian CARLI

QUALI: Alberto CAMMARATA [2], Enrico DALLA VALLE [4], Matteo DE VINCENTIS [9], Samuele RAMAZZOTTI [12], Kevin PORTMANN, Enrico BECUZZI, Giuliano BENEDETTI

_________

$15.000 FRANCIA F10 GRASSE

MD: Adelchi VIRGILI

QUALI: Andrea GOLA

_________

$15.000 ISRAELE F5 AKKO

MD: Liam CARUANA

_________

FEMMINILE

$15.000 SANTA MARGHERITA DI PULA

MD: Alice MATTEUCCI [2], Giorgia MARCHETTI [6], Ludmilla SAMSONOVA [8], Federica PRATI, Francesca SELLA, Maria MASINI, Alessia PIRAN

QUALI: ? (sorteggio sabato 29 aprile h.18.00)

_________

$25.000 WIESBADEN

MD: Jessica PIERI, Camilla SCALA

_________

$25.000 KHIMKI

MD: Giulia GATTO MONTICONE [7]

_________

$25.000 LLEIDA

QUALI: Nuria BRANCACCIO

_________

$25.000 LA MARSA

QUALI: Cristiana FERRANDO [1], Claudia COPPOLA [12]

_________

$15.000 IL CAIRO

QUALI: Valeria PROSPERI

_________

Davide Campanini