Challenger Ostrava: Tabellone di Quali. Presenza di Moroni

Challenger Ostrava CH | Terra | e64.000

(1) Michnev, Petr vs Bye

Mertl, Jan vs Mugevicius, Lukas

Smirnov, Artem vs El Amrani, Reda

Moroni, Gian Marco vs (6) Netuschil, Marvin

(2) Balazs, Attila vs Bye

Neis, Fabricio vs Torebko, Peter

(WC) Rikl, Patrik vs Nagal, Sumit

Borsos, Gabor vs (8) Dima, Dragos

(3) Ofner, Sebastian vs Bye

Gengel, Marek vs Anagnastopol, Victor-Mugurel

Cornea, Victor Vlad vs (WC) Paroulek, Tadeas

Brunner, Pascal vs (5) Karatsev, Aslan

(4) Jaloviec, Marek vs Bye

Hampel, Lenny vs Michon, Axel

Karlovskiy, Evgeny vs (WC) Skugor, Franko

Matuszewski, Piotr vs (7) Taberner, Carlos

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Patrik Rikl vs Sumit Nagal

2. Jan Mertl vs Lukas Mugevicius

3. Marek Gengel vs Victor-Mugurel Anagnastopol

4. Lenny Hampel vs Axel Michon

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Gabor Borsos vs [8] Dragos Dima

2. Gian Marco Moroni vs [6] Marvin Netuschil

3. Pascal Brunner vs [5] Aslan Karatsev

4. Piotr Matuszewski vs [7] Carlos Taberner

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Fabricio Neis vs Peter Torebko

2. Artem Smirnov vs Reda El Amrani

3. Evgeny Karlovskiy vs [WC] Franko Skugor

4. Victor Vlad Cornea vs [WC] Tadeas Paroulek