WTA Rabat: Il Tabellone di Quali. C’è Martina Trevisan

WTA Rabat International | Terra | $250.000

CENTER COURT – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Rita Atik vs Nadia Podoroska

2. Barbora Krejcikova vs [WC] Abir Elfahimi

3. Daniela Hantuchova vs [WC] Lilya Hadab

4. [WC] Camilia Benabdeljalil vs [6] Sílvia Soler-Espinosa

COURT 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Aryna Sabalenka vs Ivana Jorovic

2. [2] Maryna Zanevska vs Alla Kudryavtseva

3. Olga Savchuk vs [8] Quirine Lemoine

4. [1] Ons Jabeur vs Amra Sadikovic

COURT 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lesley Kerkhove vs Teliana Pereira

2. Arantxa Rus vs Montserrat Gonzalez

3. Martina Trevisan vs Laura Pous-Tio

4. Chloe Paquet vs Cornelia Lister

COURT 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Conny Perrin vs [7] Cindy Burger

2. [3] Aleksandra Krunic vs Anastasia Rodionova

3. Laura Pigossi vs [5] Nina Stojanovic

4. Amandine Hesse vs Gabriela Dabrowski