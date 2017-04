WTA Praga: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Jasmine Paolini

WTA Prague International | Terra | $250.000

(1) Ozaki, Risa vs Hradecka, Lucie

Razzano, Virginie vs (WC) Berankova, Karolina

Korpatsch, Tamara vs Bogdan, Ana

Martincova, Tereza vs (6) Sasnovich, Aliaksandra

(2) Vikhlyantseva, Natalia vs Kozlova, Kateryna

Smitkova, Tereza vs (WC) Watson, Heather

(WC) Zarycka, Anastasia vs (WC) Kilnarova, Monika

Kuzmova, Viktoria vs (7) Duque-Mariño, Mariana

(3) Barthel, Mona vs Vickery, Sachia

Paolini, Jasmine vs Kudermetova, Veronika

Komardina, Anastasiya vs Kalinskaya, Anna

Shinikova, Isabella vs (8) Allertova, Denisa

(4) Vekic, Donna vs Kamenskaya, Victoria

Chang, Kai-Chen vs Lottner, Antonia

Muhammad, Asia vs Sramkova, Rebecca

Haddad Maia, Beatriz vs (5) Alexandrova, Ekaterina

