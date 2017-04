Lorenzi supera Kuznetsov con un duplice 6-4 e vola in semifinale nell’Atp 250 di Budapest

Convincente vittoria per Paolo Lorenzi ai quarti di finale dell’Atp 250 di Budapest (€ 482.060, terra).

L’azzurro ha regolato il russo Andrey Kuznetsov, 26 anni, Nr. 87 Atp, con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 33 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova Lucas Pouille, un osso duro su questa superficie, appena affrontato a Montecarlo.

Bel successo per l’azzurro. Paolo ha saputo lottare nei momenti chiave, non perdendo mai il filo conduttore del suo tennis. La regolarità e la costanza di gioco hanno finito per fiaccare le velleità del russo, molto aggressivo, specie nel primo set.

Ecco il dettaglio del match.

Primo set: partenza equilibrata e match da subito combattuto.

Prova subito a scappare Lorenzi con un break nel primo gioco ma ricuce immediatamente lo strappo il russo grazie a un controbreak.

I due giochi successivi finiscono entrambi ai vantaggi: dapprima Kuznetsov deve esprimersi al meglio per annullare due palle break, poi Paolo tiene il servizio seppur a fatica.

La svolta sembra esserci nel settimo gioco, dove l’azzurro trova ancora il break grazie a un diritto in rete dell’avversario. Come da copione, il russo risponde subito; l’ottavo game è durissimo, e Lorenzi riesce solo ad annullare due delle tre palle break a disposizione di Kuznetsov, molto aggressivo in risposta e sempre alla ricerca dell’accelerazione vincente.

Paolo è bravo a non perdere la testa e si rimette a tessere la sua tela, azioni che portano subito a buoni frutti: arriva infatti il break nel nono game, break che manda l’italiano a servire per il parziale.

Nel decimo gioco succede di tutto! Il russo va avanti 0-40, Paolo annulla le tre palle break grazie a due palle corte e a un gratuito dell’avversario; Lorenzi spinge, si vede annullare bene due set point ma chiude la questione alla terza palla a disposizione. Un rovescio in rete di Kuznetsov vale il 6-4 Lorenzi in 50 minuti di gioco.

Secondo set: sulle ali dell’entusiasmo, l’inizio di parziale di Lorenzi è veemente.

Brekka subito alla prima chance disponibile, trova sicurezza nei suoi turni di battuta e ripete il meritato break nel quinto game grazie a un bel rovescio lungolinea.

E’ 4-1 per Paolino dopo soli 18 minuti.

Qui si assiste al recupero del russo che si desta e inizia ad inanellare vincenti. Dapprima recupera un break nell’ottavo gioco, successivamente annulla due match point a Lorenzi sul proprio servizio grazie a un bel rovescio lungolinea e a un serve and volley.

Kuznetsov prova a ribaltare le sorti dell’incontro anche nel decimo gioco ma l’azzurro fa buona guardia; il quarto match point è quello buono: diritto in contropiede e 6-4 Lorenzi in 43 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Budapest Andrey Kuznetsov Andrey Kuznetsov 4 4 Paolo Lorenzi [6] Paolo Lorenzi [6] 6 6 Vincitore: P. LORENZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Kuznetsov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 A. Kuznetsov 15-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 A. Kuznetsov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Kuznetsov 15-0 30-0 40-15 0-2 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 ace 30-0 0-1 → 0-2 A. Kuznetsov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Kuznetsov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 A. Kuznetsov 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Kuznetsov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Kuznetsov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 A. Kuznetsov 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

A. Kuznetsov – P. Lorenzi

01:33:29

1 Aces 3

1 Double Faults 0

58% 1st Serve % 63%

29/38 (76%) 1st Serve Points Won 29/44 (66%)

5/28 (18%) 2nd Serve Points Won 11/26 (42%)

5/10 (50%) Break Points Saved 6/9 (67%)

10 Service Games Played 10

15/44 (34%) 1st Return Points Won 9/38 (24%)

15/26 (58%) 2nd Return Points Won 23/28 (82%)

3/9 (33%) Break Points Won 5/10 (50%)

10 Return Games Played 10

34/66 (52%) Total Service Points Won 40/70 (57%)

30/70 (43%) Total Return Points Won 32/66 (48%)

64/136 (47%) Total Points Won 72/136 (53%)

87 Ranking 38

26 Age 35

Tula, Russia Birthplace Rome, Italy

Balashikha, Russia Residence Siena, Italy

6’1″ (185 cm) Height 6’0″ (182 cm)

156 lbs (70 kg) Weight 169 lbs (76 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2008 Turned Pro 2003

4/9 Year to Date Win/Loss 11/14

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 1

$2,392,179 Career Prize Money $3,186,263