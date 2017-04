Sébastien Grosjean su Roger Federer: “Ha un talento incredibile, gli riesce qualsiasi cosa”

In passato avversario di Roger Federer sul campo (nonché giocatore dall’indiscusso talento), Sébastien Grosjean ha parlato in toni di elogio del brillante tennis messo in mostra dallo svizzero nel corso di questa stagione -che per l’ex numero uno del mondo è stato alla base della strabiliante “rinascita” vissuta da gennaio a questa parte. “Adesso, lui è ancora più aggressivo. Ha un talento incredibile, gli riesce qualsiasi cosa. Con grande fiducia, mette in campo un tennis che solo lui è in grado di esprimere”, ha detto il francese.

“E’ fantastico poterlo vedere di nuovo a questo livello. Si è dimostrato molto intelligente, nel decidere di prendersi il suo tempo (prima di tornare a giocare). Sono sicuro che a ottobre fosse già pronto per riprendere. Ma quando si inizia in Australia, tutti partono dallo stesso punto visto che quello è il primo torneo dell’anno”, ha detto l’ex-tennista originario di Marsiglia, mostratosi poi comprensivo verso la decisione di Federer di non prendere parte alla stagione sulla terra. “E’ complicato mettere in atto un tennis come il suo, sulla terra”.

Edoardo Gamacchio