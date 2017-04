Challenger Francavilla: Due azzurri in semifinale. Giannessi sospeso per oscurità

Stefano Travaglia è stato il primo a staccare il pass per il penultimo atto.

Il 25enne di Ascoli Piceno, numero 225 del ranking mondiale, ha prevalso per 75 36 63, in due ore e dieci minuti, sul ceco Vaclav Safranek, numero 207 Atp.

Prossimo avversario per lui Pedro Sousa che ha sconfitto Matteo Donati.

Marco Cecchinato, numero 157 del ranking e quarta testa di serie, approda in semifinale dopo che si è imposto per 67(4) 76(3) 63 su Matteo Berrettini.

Alessandro Giannessi, numero 121 Atp e secondo favorito del seeding, è un set pari contro Ruben Ramirez Hidalgo (39 anni), numero 151 Atp.

L’incontro è stato sospeso per oscurità e riprenderà domani mattina alle ore 12:30.

