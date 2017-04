Nick Kyrgios si definisce il migliore giocare al mondo….senza allenatore

In procinto di raggiungere il Portogallo, dove disputerà il Millennium Estoril Open per la terza volta in carriera, ai microfoni del giornale “Record” (partner ufficiale del torneo per la diffusione di contenuti multimediali) Nick Kyrgios non ha esitato a definirsi il migliore giocatore del mondo… senza allenatore.

“Mi piace pensare nelle mie giornate buone che io sia il migliore del mondo, con o senza allenatore. Questa non è però in verità una cosa che mi preoccupa troppo, perché, nonostante io non abbia un allenatore da diversi anni, non sono mai stato solo. Lleyton mi accompagna in molti tornei, il mio compagno di doppio (Matt Reid) fa lo stesso e, certe volte, anche il mio agente mi segue. E’ sbagliato dire che io mi ritrovi senza persone che siano con me e mi accompagnino”, ha dichiarato.

Kyrgios, inoltre, ha detto di star tentando attualmente di vedere le critiche come semplice chiacchiericcio. “Mi interessano soltanto le cose che mi vengono dette dalla mia famiglia e dai miei amici. Cerco sempre di restare fedele a me stesso e immune da quanto venga detto dalla stampa, che non possiede alcuna importanza all’interno della mia vita. Dal punto di vista mentale, sento di essere migliorato molto rispetto al passato”, ha aggiunto Kyrgios.

Edoardo Gamacchio