ITF Junior Salsomaggiore: tutto pronto!

Manca sempre meno all’inizio della trentaquattresima edizione del Tormeo Internazionale Giovanile di Salsomaggiore Terme. Sabato mattina, sui campi in terra rossa della cittadina termale ma non solo, prenderanno il via le qualificazioni: chissà che proprio dai tabelloni cadetti non possano uscire campioni del futuro…

Occhi puntati su Lorenzo Musetti e Lorenzo Rottoli, attenzione anche a Brian Bencic e Petros Tsitsipas, che cercheranno in tutti i modi di ‘onorare’ quel cognome, che li lega rispettivamente a Belinda e Stefanos, due promesse che hanno fatto, nel caso della prima, o stanno facendo, nel caso del greco, molto bene nei rispettivi circuiti professionistici.

Nel pomeriggio odierno, nonostante il maltempo che come da tradizione imperversa su Salsomaggiore nei giorni dedicati allo svolgimento del torneo, si è allenato il numero uno del torneo di qualificazione, il colombiano Alejandro Hoyos Franco, n.293 ITF ma con all’attivo diversi successi tra i Pro, che lo vedono attualmente al n.1570 della classifica ATP.

Conto alla rovescia anche per le qualificazioni femminili, il cui seeding sarà guidato, salvo ritiri dell’ultimo minuto, da Enola Chiesa, seguita a ruota da Benedetta Ivaldi e dalla polacca Martyna Kubka.

Matilde Mariani e Lisa Pigato, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe ricevere una wild card per le qualificazioni; la napoletana Federica Sacco, classe 2002, sarà al via invece nel main draw.

Si è ritirata, poco fa, Tatiana Pieri: al suo posto è entrata in tabellone la svedese Hennemann. Le azzurre che non dovranno ricorrere alle ‘quali’ sono Federica Bilardo, Lisa Piccinetti, Federica Rossi, Monica Cappelletti, Giulia La Rocca, Giulia Carbonaro e Rosanna Maffei.

DOVE SEGUIRE IL TORNEO? Tutti gli aggiornamenti da Salsomaggiore saranno consultabili sulla pagina Facebook, Salsomaggiore International Junior Tennis Tournament, oppure sul sito ufficiale della manifestazione. Da quest’anno, le migliori immagini del torneo si potranno vedere anche attraverso Twitter, all’hashtag #ITFSalsomaggiore.

Lorenzo Carini