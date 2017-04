Gli Usta cancellano le Pre Quali per gli Us Open: “Sono diventate troppo professionistiche e troppo poco amatoriali”

Dopo sette edizioni la Federazione americana, la USTA ha annunciato la cancellazione dei National PlayOffs che mettevano in palio delle wild card per lo Us Open.

“Sono diventate troppo professionistiche e troppo poco amatoriali” così hanno annunciato i vertici della Federazione americane in un comunicato.

“Per come erano stati originariamente concepiti, i playoff dovevano essere un mezzo per consentire a tutti i giocatori di tennis, dai combattenti del fine settimana agli ex giocatori di college e tutti gli altri, di potersi qualificare per gli US Open. Tuttavia abbiamo notato che nelle ultime edizioni i playoff sono stati utilizzati da tennisti professionisti come autostrada per accedere al torneo principale. Non essendo questo lo scopo per il quale erano stati istituiti, i playoff verranno cancellati e le risorse economiche verranno reinvestite nello sviluppo dei giovani.”

Da segnalare che lo scorso anno vinse l’invito per il tabellone principale del singolare maschile il neozelandese Statham e ci furono delle polemiche perchè l’invito non andò ad un giocatore americano.