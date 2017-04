Entry list di lusso per i 39° Internazionali juniores di Santa Croce, in programma dal 15 al 20 maggio

Grazie alla presenza di 3 top-ten a livello maschile e di 5 giocatrici tra le prime 20 del ranking mondiale ITF si preannuncia un’altra edizione di ottimo livello per il torneo internazionale giovanile “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini, riservato ai migliori talenti juniores e in programma al 15 al 20 maggio (13 e 14 le gare di qualificazioni) sull’argilla del Cerri.

C’è molta Asia, molta America e poca Europa tra i favoriti della vigilia che si contenderanno il titolo a Santa Croce sull’Arno, prestigioso warm-up della stagione sulla terra rossa. In campo maschile spicca il n.3 mondiale, il 17enne cinese Yibing Wu (nel 2016 finalista all’Orange Bowl e quest’anno giunto fino alle semifinali degli Australian Open), che sarà messo a dura prova su una superficie di gioco per lui non familiare. Gli altri top-ten rispondono ai nomi dello statunitense Trent Bryde (n. 9 ITF, vincitore a marzo del grade A brasiliano di Porto Alegre) e del taiwanese Yu Hsiou Hsu (n.10, alla sua prima apparizione in Europa). Tra le ragazze, meritano attenzioni due tenniste ancora 16enni: la canadese n. 12 Carson Branstine (a segno recentemente negli USTA Spring Championship) e la statunitense Taylor Johnson (n. 14, che vanta una vittoria nel 2016 nella messicana Juvenil Cup di grade A). Tornerà per il secondo anno a Santa Croce sull’Arno anche la 17enne britannica Emily Appleton (vincitrice della Coffee Bowl 2017) e nella passata edizione finalista proprio al Cerri.

Per quanto la pattuglia italiana, il romagnolo Francesco Forti è al momento l’unico tennista inserito di diritto nel main draw; mentre nel femminile le due rappresentanti azzurre sono la 18enne lucchese Tatiana Pieri e la 17enne palermitana Federica Bilardo, rispettivamente vincitrice e finalista a Pasquetta del grade 2 “Città di Firenze”.

L’edizione 2017 – sponsorizzato Carismi, Blumar, Intapell, Informale Srl, Les Cuirs Fournier, Nbs Morena Pelli – sarà sempre più coinvolgente per tutto il comprensorio del cuoio: oltre a Santa Croce, qualificazioni e primi turni dei tabelloni principali si disputeranno anche al CT Pontedera, mentre per gli allenamenti saranno disponibili i campi del CT Villanova e CT Fornacette. La manifestazione verrà presentata in conferenza stampa martedì 9 maggio, alle ore 12, presso la sala consiliare del Comune di Santa Croce sull’Arno