Fognini sconfitto al secondo turno dell’Atp 250 di Budapest. Viene beffato da Kuznetsov in tre set

Amara sconfitta per Fabio Fognini al secondo turno dell’Atp 250 di Budapest (€ 482.060, terra).

L’azzurro è stato superato dal russo Andrey Kuznetsov, 26 anni, Nr. 87 Atp, con il punteggio di 3-6 6-3 6-7(4) in due ore e otto minuti di gioco.

Solito Fognini! Irriconoscibile, falloso e svogliato per un set e mezzo, spettacolare, devastante e ben messo in campo per l’altra metà dell’incontro, salvo crollare a pochi centimetri dal traguardo. Queste sono partite da vincere per l’italiano, specialmente per come si era messo il terzo set: resta quindi il rammarico per l’ennesima occasione persa.

Ecco il dettaglio del match.

Primo set: inizio equilibrato per i due tennisti anche se Fognini sembra essere frenato.

Il ligure deve carburare e concede qualche gratuito di troppo in avvio. Ad approfittarne è il russo che, tra il quarto e il sesto gioco, imprime una svolta al set.

Dapprima brekka Fognini, poi resiste ai tentativi di rientro azzurri annullando due palle break nel quinto gioco, infine strappa nuovamente il servizio all’italiano ai vantaggi.

Fabio a questo punto prova a destarsi, recupera uno dei due break nel settimo game ma la rimonta si ferma qui.

Nel nono game Kuznetsov fa buona guardia e, alla seconda palla a disposizione, chiude il set.

E’ 6-3 per il russo in 34 minuti di gioco.

Secondo set: l’inizio del parziale ricalca la fine del precedente.

Fognini appare svogliato e troppo falloso, il russo ne approfitta e scappa avanti nel punteggio grazie a un break nel terzo gioco.

Nel quinto game c’è però la svolta: il ligure va sotto 15-40, annulla le due palle break e si carica.

Qualcosa cambia nella testa di Fabio e il suo gioco cambia magicamente. Il gioco successivo è lottatissimo e vede l’azzurro spuntarla: controbreak e set impattato sul 3-3.

Ogni scambio viene ormai vinto dall’azzurro che fa e disfa a piacimento mentre Kuznetsov è ormai in balia dell’italiano.

Il meritato break ai vantaggi nell’ottavo game è quello del sorpasso e permette a Fognini di andare a servire per il set.

Turno di battuta che tiene bene e, alla seconda palla a disposizione, chiude il parziale.

E’ 6-3 per Fognini in 39 minuti di gioco.

Terzo set: Fabio continua a spingere e vederlo giocare in questi minuti è uno spettacolo.

Fognini brekka a 15 l’avversario nel terzo gioco e, grazie a uno splendido diritto lungolinea, tiene a zero il servizio nel turno successivo.

E’ 3-1 per l’azzurro in 16 minuti di gioco.

L’occasione per ammazzare l’incontro la troviamo nel quinto game, con altre due palle break per Fognini, palle però sprecate dall’azzurro con due gratuiti.

Le chance di controbreak per il russo salgono con il passare dei minuti. La prima viene ben rintuzzata da Fognini: bel servizio al corpo e diritto a sventaglio: palla break annullata e 5-3 per l’azzurro.

La seconda è decisiva: rovescio in rete di Fabio e controbreak russo. E’ 5-5.

A decidere l’incontro sarà così il tiebreak.

Tiebreak che si rivela una beffa per Fabio, sorpreso dalla ritrovata verve dell’avversario e incapace di tornare a giocare come qualche minuto prima.

Al secondo match point disponibile è 7-6(4) per Kuznetsov in 55 minuti di gioco.