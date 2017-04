Paolo Lorenzi accede ai quarti dell’Atp 250 di Budapest. Superato Stakhovsky in tre set

Vittoria in tre set per Paolo Lorenzi al secondo turno dell’Atp 250 di Budapest (€ 482.060, terra).

L’azzurro ha superato l’ucraino Sergiy Stakhovsky, 31 anni, Nr. 101 Atp, con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 in due ore e 15 minuti di gioco.



Al prossimo turno trova il vincente dell’incontro tra Fabio Fognini e il russo Kuznetsov.

Bella vittoria di Paolino. L’azzurro ha saputo soffrire e aspettare con pazienza il momento decisivo in cui fare la differenza. Non è parso il miglior Lorenzi dal punto di vista fisico ma ha comunque disputato un ottimo incontro dal punto di vista della regolarità dei colpi e del servizio.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: partenza soft dei due giocatori, attenti sul proprio turno di battuta e poco aggressivi in risposta.

Paolino è un diesel e ci mette più dell’avversario a carburare. Un’ottima difesa a rete gli permette di annullare una palla break a Stakhovsky nel secondo gioco ma, con il passare dei minuti, Lorenzi prende campo e fiducia. Un suo servizio potente al centro vale il 3-3 dopo 22 minuti di gioco.

Il game successivo l’azzurro spreca una ghiotta occasione: avanti 0-40, si vede annullare le palle break dall’ucraino grazie a due ottime prime e a un passante di diritto.

Il break è solo rimandato di due games; nel nono gioco Paolino risale infatti da 40-15 e passa ai vantaggi, andando così a servire per il parziale.

L’azzurro rischia ma riesce a tenere il turno di battuta: deve infatti ricorrere a tutta la sua abilità per annullare un’altra palla break all’ucraino con uno splendido rovescio, salvo poi chiudere a seguito di un gratuito di Stakhovsky.

E’ 6-4 per Lorenzi in 42 minuti di gioco.

Secondo set: parziale in cui Lorenzi cala di ritmo mentre Stakhovsky cresce con il passare dei minuti.

L’ucraino ottiene finalmente il break nel secondo gioco grazie a un bel passante e sembra spingere meglio per tutta la durata del set.

Lorenzi è spesso in affanno e deve ricorrere agli straordinari per tenere il turno di battuta sia nel sesto che nell’ottavo game (dove annulla due set point avversari grazie a un ottimo attacco di diritto e a un passante).

L’avversario gioca meglio e serve in maniera impeccabile. Non ha problemi l’ucraino a tenere il turno di battuta a zero nel nono gioco e a chiudere il set.

E’ 6-3 per Stakhovsky in 48 minuti di gioco.

Terzo set: primo gioco di sofferenza per Lorenzi, costretto ai vantaggi per tenere il turno di battuta.

Superato il pericolo, tira fuori un grande secondo gioco dove brekka a 15 l’avversario, più falloso del solito nella circostanza.

L’ucraino, superato il passaggio a vuoto, cerca di ricomporsi ma Paolino fa buona guardia. Nel quinto gioco risale infatti da 15-40, grazie a un bel diritto in contropiede e a un gratuito di rovescio di Stakhovsky.

I giochi passano veloci senza più sussulti; Paolo è bravo a non concedere più occasioni all’avversario che, con un errore di rovescio su seconda di servizio, cede il passo al secondo match point a disposizione.

E’ 6-3 per Lorenzi in 44 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Budapest Sergiy Stakhovsky Sergiy Stakhovsky 4 6 3 Paolo Lorenzi [6] Paolo Lorenzi [6] 6 3 6 Vincitore: P. LORENZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 S. Stakhovsky 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 S. Stakhovsky 15-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 S. Stakhovsky 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 P. Lorenzi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 S. Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Stakhovsky 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 S. Stakhovsky 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Stakhovsky 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Stakhovsky 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-15 df 2-1 → 2-2 S. Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Stakhovsky 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

S. Stakhovsky – P. Lorenzi

02:13:46

5 Aces 1

0 Double Faults 1

66% 1st Serve % 63%

39/52 (75%) 1st Serve Points Won 41/64 (64%)

16/27 (59%) 2nd Serve Points Won 23/37 (62%)

3/5 (60%) Break Points Saved 6/7 (86%)

14 Service Games Played 14

23/64 (36%) 1st Return Points Won 13/52 (25%)

14/37 (38%) 2nd Return Points Won 11/27 (41%)

1/7 (14%) Break Points Won 2/5 (40%)

14 Return Games Played 14

55/79 (70%) Total Service Points Won 64/101 (63%)

37/101 (37%) Total Return Points Won 24/79 (30%)

92/180 (51%) Total Points Won 88/180 (49%)

101 Ranking 38

31 Age 35

Kiev, Ukraine Birthplace Rome, Italy

Kharkov, Ukraine Residence Siena, Italy

6’4″ (193 cm) Height 6’0″ (182 cm)

176 lbs (80 kg) Weight 169 lbs (76 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2003 Turned Pro 2003

1/2 Year to Date Win/Loss 11/14

0 Year to Date Titles 0

4 Career Titles 1

$4,519,578 Career Prize Money $3,186,263

Davide Sala