Roberta Vinci dopo la sconfitta contro la Sharapova: “E’ positivo che sia tornata, è un bene per il tennis. E’ stato un incontro difficile, lei ha giocato bene, molto aggressiva, servizio molto solido, il campo era molto veloce ed era complicato muoversi”

Roberta Vinci : “E’ positivo che sia tornata, è un bene per il tennis.

E’ stato un incontro difficile, lei ha giocato bene, molto aggressiva, servizio molto solido, il campo era molto veloce ed era complicato muoversi. Ho cominciato meglio di lei, 2-0 e possibilità di 3-0 ma lei ha giocato meglio di me in quel momento. Ha giocato bene, è una grande giocatrice.

So che è rientrata dopo un lungo stop ma non è stata infortunata, quindi sicuramente si è allenata molto. Ho provato a fare del mio meglio ma è stato difficile, specialmente a servizio. Probabilmente ha meritato di vincere.

E’ arrivata ad Un ottimo livello di tennis. Ha giocato alla grande, molto concentrata su ogni punto.

Ho perso e non sono felice, ma probabilmente ho giocato meglio delle altre volte. L’ho affrontata l’ultima volta molto tempo fa. Sono triste per la sconfitta. Per me giocare contro di lei è difficile: lei gioca piatto, molto potente.”

E’ stato complicato rimanere concentrati prima di questo match. Ovviamente c’era molta pressione… se avete letto Facebook, Instagram, avrete letto ovunque “Sharapova-Vinci, Sharapova-Vinci”… ho provato a pensare ad altro per rimanere focalizzata solo sul mio gioco, per godermi il momento, a volte ci sono riuscita e a volte no. È andata così, adesso Madrid. Cercherò di dare il massimo a Madrid e poi a Roma.