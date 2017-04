Serena Williams rassicura: “io voglio tornare. Mio figlio starà nel mio box a fare il tifo per me”

Se qualcuno avesse mai avuto dubbi al riguardo, Serena Williams ha agito prontamente per fugare ogni perplessità.

La vincitrice di 23 prove dello Slam, infatti, ha assicurato che la maternità non altererà minimamente in futuro la sua voglia di fare ritorno al tennis giocato. “Assolutamente, io voglio tornare. Mio figlio starà nel mio box a fare il tifo per me e spero che non piangerà troppo”, ha detto Serena, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Vancouver.

Vista la sua determinazione, dunque, si può dire che manchi già un po’ di meno prima di rivederla nuovamente in azione.

Edoardo Gamacchio