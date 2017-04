Rientra Maria Sharapova: Steve Simon “Lei sta cominciando da zero”. Halep e Cornet sono dure verso la russa

Rientra Maria Sharapova ed arrivano altri commenti per il suo ritorno.

Steve Simon, Capo della WTA : “Bisogna guardare come gli altri circuiti hanno gestito la situazione di giocatori al rientro. Tornano subito nella loro squadra e ricominciano a giocare. Lei sta cominciando da zero. Nel seeding dei grandi tornei verrà penalizzata quindi per un po’ pagherà l’errore. Se pensate agli altri sport, la maggior parte delle squalifiche durano metà stagione o tutta la stagione. La sua un anno e mezzo”.

Halep : “Per i ragazzi e i giovani non va bene aiutare con una wild card una giocatrice sospesa per doping. Non riguarda soltanto Maria Sharapova, ma tutte le giocatrici coinvolte in scandali di questo genere. Non posso sostenere ciò che ha fatto il direttore del torneo, ma non posso nemmeno giudicare.”

Alizé Cornet : “Parlando in generale e non con un esempio specifico, trovo vergognoso che la WTA promuova una giocatrice che è stata trovata positiva. È normale che le persone ne parlino, è una campionessa immensa, ma da qui a promuovere così tanto il suo ritorno è davvero ingiusto.

Spero che il presidente Bernard Guidicelli mantenga la parola e non le dia wild card per il Roland Garros. Una giocatrice trovata positiva dovrebbe ricominciare da zero come tutte le altre e guadagnarsi la sua posizione con i risultati ottenuti in campo.

Karolina Pliskova : “Non è sicuramente una grande cosa per questo torneo, non solo per Stoccarda ma tutti i tornei successivi. Dal punto di vista degli organizzatori è un grande evento. Ovviamente il tennis ha bisogno di una stella come la Sharapova ora che Serena è ferma”.