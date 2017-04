Video del Giorno: Non si accorge di aver vinto la prima partita nel circuito maggiore

La 22enne turca Basak Eraydin ad Istanbul ha conquistato la sua prima vittoria in carriera nel circuito maggiore, ma quando ha vinto l’incontro non si è nemmeno accorta di aver conquistato la partita.

Upset complete! ✅

Eraydin completes a 6-2, 6-4 victory over Pironkova… and doesn't even realize she has won! pic.twitter.com/FrUUV8Pjtn

