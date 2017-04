Dominic Thiem: “Non sento la pressione di dover diventare numero uno”

Dominic Thiem si è presentato ieri in conferenza stampa per esprimere le proprie sensazioni in vista dell’inizio dell’Open di Barcellona: “Mi sento sempre a mio agio, quando gioco sulla terra. Anche la settimana scorsa, a Montecarlo, sono stato bene. Quella che c’è qui è una superficie molto più rapida e, in teoria, è migliore per me. Conosco il torneo dal 2014-2015 e mi piace davvero tanto. C’è la possibilità che sia una settimana positiva”, ha detto il numero nove del mondo.

Parlando dell’eventualità in cui possa diventare numero uno del mondo in futuro, l’austriaco ha lasciato chiaramente intendere che il suo unico pensiero sia adesso quello di vincere match e titoli. “Non sento la pressione di dover diventare numero uno perché, così come è una cosa molto difficile da ottenere, sono dell’idea che non vada pianificata. Bisogna pensare a vincere tante partite e tanti trofei, la prima posizione non rappresenta il mio obiettivo principale”, ha dichiarato Thiem.