Vinci contro Sharapova: l’atteso incontro si fa realtà (in campo oggi alle ore 18:30)

Ci siamo, per molti finalmente, per altri purtroppo, il chiacchierato rientro di Maria Sharapova è alle porte: a Stoccarda la russa tornerà a calcare il campo da tennis dopo tanto tempo e a fare da anfitrione ci sarà la tarantina Roberta Vinci. Come se non bastassero le tante voci e opinioni dei tifosi equamente divisi nelle fazioni pro e contro, i sempre più frequenti pareri di colleghi e colleghe, è arrivato anche il punto di vista su tale chiacchierato rientro della diretta interessata, ossia quello di Roberta Vinci.

È vero che i giornalisti spesso fanno domande scomode ma è pur vero che quando uno sportivo vuole parlare realmente e senza nascondersi dietro una semplice dichiarazione di facciata o un tranchante “No comment”…beh, lo può fare eccome.

Nonostante il riconoscere le qualità indiscusse della tennista Sharapova ma anche del personaggio Sharapova in grado di catturare l’attenzione mediatica e riempire palazzetti e tribune, la Vinci afferma anche di non essere d’accordo con il sistema di assegnazione di wild card a pioggia arrivate alla tennista russa, in primis a Stoccarda ma anche a Madrid e Roma. L’ultima stoccata è stata puntare l’attenzione sugli errori commessi, secondo lei riconosciuti, prima di chiudere sul suo diritto a tornare a giocare, sempre senza wild card ovviamente. Una vigilia già calda che adesso si fa bollente.

Senza dubbio il dibattito continuerà, se sia opportuno o meno rivedere la Sharapova nel circuito passando direttamente dalla porta principale: quello che salta subito alla vista però è il brillante pedigree che le due metteranno in campo. Titoli e finali Slam, il Career Slam della Sharapova in singolare e della Vinci in doppio, la prima posizione mondiale del ranking raggiunta nelle due specialità. Lo spettacolo non mancherà ma a farla da padrone sarà certamente la tensione: non deve essere facile tornare a giocare con tanto clamore dopo un periodo così lungo ma ugualmente non deve essere facile affrontare una giocatrice che torna con tanto…rumore. E non va dimenticato che si tratta pur sempre di un primo turno di un torneo WTA…

Alessandro Orecchio