La corsa alle quali del Roland Garros

La Prossima settimana uscirà la classifica in cui si baserà l’entry list delle qualificazioni del Roland Garros 2017 secondo slam dell’anno, per quanto riguarda la graduatoria possiamo essere sicuri di avere almeno dodici azzurri nelle qualificazioni se si iscriveranno regolarmente, vediamoli in ordine con la classifica aggiornata al 24/04/2017;

– Alessandro Giannessi 121 atp

– Luca Vanni 122 atp

– Marco Cecchinato 157 atp

– Federico Gaio 159 atp

– Simone Bolelli 162 atp * (ranking protetto)

– Thomas Fabbiano 163 atp

– Stefano Napolitano 172 atp

– Lorenzo Giustino 193 atp

– Riccardo Bellotti 204 atp

– Salvatore Caruso 218 atp

– Matteo Donati 224 atp

– Stefano Travaglia 225 atp

Con il fiato sospeso si stanno giocando le residue chance altri tre azzurri impegnati questa settimana nei circuiti challenger di Francavilla, di Anning e di Tallahasse, ricordiamo inoltre che il cut off l’anno scorso, nel 2016 è entrato fino al 242 del mondo, mentre nel 2015 l’entry list si è chiusa al 233 atp;

Facendo un rapido calcolo dovremmo sperare in una semifinale per Berrettini e Quinzi (i quarti di finale potrebbero anche non bastare quest’anno), e probabilmente una finale per Arnaboldi, vediamoli nei dettagli :

Gianluigi Quinzi 252 atp (in uscita 18 pt.)

E’ al secondo turno nel challenger di Anning dopo aver passato le qualificazioni, al momento gli entrano 5+10 punti, ecco le proiezioni:

2T:254 QF:237 SF:219 F:198 W:172

Andrea Arnaboldi 267 atp (in uscita 12 pt.)

E’ al secondo turno nel challenger di Tallahasse dopo aver passato anche le qualificazioni, al momento gli entrano 3+7 punti, ecco le proiezioni:

2T:268 QF:260 SF:240 F:223 W:201

Matteo Berrettini 269 atp

E’ al secondo turno nel challenger di Francavilla, al momento gli entrano 6 punti, ecco le proiezioni:

2T:261 QF:248 SF:230 F:217 W:198

In linea teorica anche Lorenzo Sonego attuale 346 del mondo, potrebbe ambire a fare le quali del Roland Garros ma dovrebbe vincere il torneo di Francavilla con gli 80 punti messi a disposizione dagli organizzatori, in questo caso raggiungerebbe la posizione 232 del ranking mondiale.

DAVIDE CAMPANINI