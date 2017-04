ATP Barcellona: Andreas Seppi battuto da Carreno Busta

Out Seppi

Si ferma al secondo turno l’avventura di Andreas Seppi nel torneo ATP 500 di Barcellona.

Sulla ‘Pista Rafa Nadal’, il giocatore azzurro è stato battuto da uno dei giocatori più in forma del momento, Pablo Carreno Busta, col punteggio di 6-4 6-2.

E ora può forse sorridere il numero sette del seeding, che incontrerà il giapponese Yuichi Sugita, giustiziere di Richard Gasquet, al terzo turno.

Primo set: Pronti, via ed è subito break a quindici a favore del nativo di Gijon. Carreno Busta vince venti punti su ventuno col servizio a disposizione e Seppi non riesce a rientrare nel parziale, durato trenta minuti e conclusosi col punteggio di 6-4 per lo spagnolo.

Secondo set: Sembra ripetersi il copione del primo set, con il giocatore di casa che si porta avanti di un break già nel gioco iniziale.

Seppi prova a reagire ma non sfrutta due palle break consecutive sul 15-40 e servizio Carreno, che nel settimo gioco mette la parola fine all’incontro togliendo nuovamente la battuta all’altoatesino.

Pura formalità nell’ottavo gioco, con Pablo Carreno Busta che chiude grazie ad un errore di rovescio di Seppi e centra il terzo turno.

La partita punto per punto



ATP Barcelona Andreas Seppi Andreas Seppi 4 2 Pablo Carreno Busta [7] Pablo Carreno Busta [7] 6 6 Vincitore: P. CARRENO BUSTA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-3 → 2-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-2 → 1-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 P. Carreno Busta 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

A. Seppi – P. Carreno Busta

01:03:01

2 Aces 1

1 Double Faults 0

57% 1st Serve % 71%

15/27 (56%) 1st Serve Points Won 27/32 (84%)

13/20 (65%) 2nd Serve Points Won 11/13 (85%)

1/4 (25%) Break Points Saved 2/2 (100%)

9 Service Games Played 9

5/32 (16%) 1st Return Points Won 12/27 (44%)

2/13 (15%) 2nd Return Points Won 7/20 (35%)

0/2 (0%) Break Points Won 3/4 (75%)

9 Return Games Played 9

28/47 (60%) Total Service Points Won 38/45 (84%)

7/45 (16%) Total Return Points Won 19/47 (40%)

35/92 (38%) Total Points Won 57/92 (62%)

74 Ranking 20

33 Age 25

Bolzano, Italy Birthplace Gijon, Spain

Caldaro, Italy Residence Barcelona, Spain

6’3″ (190 cm) Height 6’2″ (187 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 172 lbs (78 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2002 Turned Pro 2009

6/6 Year to Date Win/Loss 17/10

0 Year to Date Titles 0

3 Career Titles 2

$8,377,143 Career Prize Money $3,547,786

Lorenzo Carini