Presentazione Coppa del Mondo di Tennis in Carrozzina ad Alghero

Il BNP World Team Cup Wheelchair tennis, il campionato del mondo a squadre per Nazioni, inizierà lunedì 1 maggio sui campi del Tennis club Alghero e dell’hotel Baia di Conte (ingresso libero tutta la settimana), dove saranno presenti oltre 180 atleti in rappresentanza di 24 Nazioni. Saranno complessivamente 42 le squadre che si daranno battaglia per il trofeo, suddivise in quattro categorie: uomini, donne, quad, e junior. La competizione a squadre prevede due singolari e un doppio. Le gare inizieranno tutti i giorni alle ore 9.30 e proseguiranno per tutta la giornata.

La conferenza stampa della manifestazione è in programma nella sala conferenze della Fondazione Meta di Alghero, a Lo Quarter, mercoledì 26 aprile, alle ore 10.30, alla presenza del sindaco di Alghero Mario Bruno e del vicesindaco Antonello Usai, del presidente regionale del Comitato paralimpico della Sardegna Paolo Poddighe, del presidente del Tc Alghero Fabio Fois e del presidente dell’Asdc Sardinia Open Alberto Corradi, che sarà anche a capo dell’organizzazione della manifestazione.

Manifestazione che sarà inaugurata ufficialmente lunedì 1 maggio, nel porto di Alghero, sul palco allestito dal Comune, con la presentazione di tutte le nazionali che sfileranno dal Piazzale della Pace fino al palco, dove saranno presentate dalla madrina della manifestazione Elisabetta Canalis, che condurrà tutta la serata coordinando gli ospiti che si esibiranno dalle ore 17, Previste le esibizioni di Pino e Gli anticorpi, I Bertas con la Corale Canepa, Carletto e i suoi mostri. Saranno presenti per un saluto agli atleti il presidente della Federazione italiana tennis Angelo Binaghi ed il presidente del Comitato paralimpico italiano Luca Pancalli.

In preparazione alla Bnp Paribas World Team Cup, in SudAfrica si è svolto un torneo Super series, con la grande sorpresa dell’inaspettata vittoria dello svedese Stefan Olsson, che ha battuto in semifinale il numero 1 del mondo Stephane Houdet (Fra) ed in finale il vincitore delle Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016 Gordon Reid (GBr). Quindi, il giovane scandinavo, con la propria nazionale, si propone come outsider tra le nazioni favorite per la vittoria finale nella categoria maschile, quali la Francia (forte della presenza, oltre che di Houdet, anche del numero 5 Nicolas Peifer) e della Gran Bretagna (che sarà presente con Reid e con il numero 7 Alfie Hewett).

Qualche speranza di medaglia per la Nazionale Italiana femminile, forte della presenza della nuova numero 1 del tennis italiano Giulia Capocci (che quest’anno ha vinto due tornei internazionali a Cuneo ed in Svizzera) e della ploaghese Marianna Lauro, con la quale formano anche una ottima squadra di doppio.