Johanna Konta sulla vicenda Nastase: “Spero di non vivere in futuro un’altra esperienza così”

Johanna Konta ha commentato quanto accaduto durante la sfida di Fed Cup tra Romania e Gran Bretagna. La giocatrice inglese è stata insultata dal capitano rumeno Ilie Nastase, subito allontanato dalla struttura e privato del proprio ruolo.

Konta ha risposto a Sorana Cirstea, secondo la quale i fatti sono stati ingranditi notevolmente dai media inglesi: “Con tutto il rispetto per Sorana, lei non era dalla mia parte di campo e non è stata insultata verbalmente. Non mi ero mai trovata in una situazione del genere; devo cercare di assimilare e superare questo brutto ricordo. Spero di non vivere in futuro un’altra esperienza così”, ha assicurato al The Guardian.

Lorenzo Carini