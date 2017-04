Rafa Nadal suona la decima sinfonia e si lancia nel…rosso

Per i tifosi di calcio non ci sono dubbi: la “Decima” è stata la tanto attesa decima Coppa dei Campioni (Champions League) per anni inseguita e desiderata dagli aficionados del Real Madrid, coppa e successo che si sono fatti realtà un paio di anni or sono con alla guida il tecnico italiano Carlo Ancelotti (è poi arrivata l’anno passato la Undecima conquistata con il tecnico francese Zidane). Proprio in Spagna però in questi ultimi giorni il termine “Decima” è tornato prepotentemente di moda, investendo questa volta l’ambito tennistico con il maiorchino Rafa Nadal assoluto protagonista: lo spagnolo di Manacor ha infatti compiuto una vera e propria impresa, qualcosa di incredibile, conquistando a Montecarlo il decimo successo in singolare.

C’è chi insegue per un’intera vita un successo tanto prestigioso: Rafa ha vinto il torneo 10 volte. Viviamo da anni un’epoca tennistica senza dubbio unica e speciale, rimpiangeremo tali protagonisti quando appenderanno la racchetta al chiodo. Per questo non possiamo far altro che godere lo spettacolo dei vari Federer e Nadal.

Si dirà che Rafa in quel di Montecarlo non ha incontrato grandi avversari, approfittando di assenze pesanti e giocatori lontani dalla loro forma migliore: che colpa dovrebbe avere però Rafa in tutto ciò? Non sono forse gli altri che stanno mancando occasioni su occasioni e non si fanno trovare pronti ai grandi appuntamenti? Il cammino di Rafa a Montecarlo non è certo stato complicato ma sulla sua strada non sono mancati insidie e giocatori temibili, per un torneo che lo ha sbloccato in questo 2017 dopo vari tentativi andati a vuoto malamente: un set ceduto all’esordio al britannico Kyle Edmund, un Alexander Zverev distrutto in maniera irrisoria, l’argentino Schwartzman ai quarti di finale, il belga Goffin in semifinale con acclarato favore arbitrale per arrivare in finale dove sconfiggere agevolmente il connazionale Ramos, un tennista evidentemente già appagato dal traguardo raggiunto. Peccato per l’andamento della semifinale, con David Goffin condizionato e non poco dalla chiamata assurda del giudice di sedia, ma anche qui…quali colpe vanno imputate a Nadal? Semmai bravura nell’approfittare il black out del giocatore belga.

Mentre Djokovic e Murray non attraversano il loro miglior momento (per il serbo leggeri miglioramenti a Montecarlo che fanno ben sperare), mentre Wawrinka e Thiem cercano la forma, mentre Federer prepara la stagione su erba, mentre i giovani (soprattutto su terra) sembrano ancora distanti dal livello top player, la stella rossa di Nadal risplende più che mai: da Montecarlo sembra essere partita l’ennesima cavalcata su terra battuta del maiorchino, tennista che alla vista del rosso si trasforma e che in passato ci ha abituato a una vera e propria egemonia. Barcelona, Madrid, Roma e poi Parigi: chi potrà fermare un giocatore che non va dimenticato, salirà di livello nelle sue prestazioni? Avversari cercasi.

Alessandro Orecchio