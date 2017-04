ATP Barcellona: Buona la prima per Andreas Seppi

Buona la prima per Andreas Seppi nel torneo ATP 500 di Barcellona (e2.324.905, terra).

Il tennista di Caldaro ha sconfitto all’esordio la wild card Mikael Ymer, classe 1998 e n.409 ATP, con il risultato di 64 63 in 1 ora e 16 minuti di partita.

Al secondo turno Andreas Seppi sfiderà Pablo Carreno Busta, classe 1991 e n.20 ATP.

Primo set: Seppi sul 3 pari piazzava il break decisivo a 30, con lo svedese che commetteva anche un doppio fallo sul 15-30.

Sul 5 a 3 l’azzurro, dal 15-40, mancava due palle set ed in qualche modo Ymer teneva la battuta.

Nel game successivo, sul 5 a 4, Seppi teneva a 30 il turno di battuta e alla seconda palla set nel game e dopo un errore di rovescio in risposta dello scandinavo sul set point, chiudeva la frazione per 6 a 4.

Secondo set: Andreas, dopo aver annullato una palla break nel secondo gioco, piazzava il break sull’1 pari, quando Ymer cedeva a 30 il turno di battuta commettendo un doppio fallo sulla palla break.

Sull’1 a 3 lo svedese, dallo 0-40, annullava tre palle break consecutive ed in qualche modo teneva la battuta.

Sul 5 a 3 l’azzurro piazzava il terzo break nella partita e alla prima palla match a disposizione portava a casa la contesa per 6 a 3, con lo svedese che commetteva un doppio fallo sulla palla match.

Il punto più spettacolare della partita

La partita punto per punto



ATP Barcelona Mikael Ymer Mikael Ymer 4 3 Andreas Seppi Andreas Seppi 6 6 Vincitore: A. SEPPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-5 → 3-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Ymer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Ymer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 M. Ymer 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Ymer 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-3 → 3-4 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

M. Ymer – A. Seppi

01:16:44

1 Aces 0

5 Double Faults 0

64% 1st Serve % 69%

28/38 (74%) 1st Serve Points Won 27/35 (77%)

7/21 (33%) 2nd Serve Points Won 10/16 (63%)

7/10 (70%) Break Points Saved 1/1 (100%)

10 Service Games Played 9

8/35 (23%) 1st Return Points Won 10/38 (26%)

6/16 (38%) 2nd Return Points Won 14/21 (67%)

0/1 (0%) Break Points Won 3/10 (30%)

9 Return Games Played 10

35/59 (59%) Total Service Points Won 37/51 (73%)

14/51 (27%) Total Return Points Won 24/59 (41%)

49/110 (45%) Total Points Won 61/110 (55%)

409 Ranking 74

18 Age 33

Skövde, Sweden Birthplace Bolzano, Italy

Stockholm, Sweden Residence Caldaro, Italy

6’0″ (182 cm) Height 6’3″ (190 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 165 lbs (75 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2015 Turned Pro 2002

0/1 Year to Date Win/Loss 6/6

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 3

$69,385 Career Prize Money $8,377,143