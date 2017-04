Ilie Nastase non ha nessun rimpianto: “La tennista inglese è uscita dal campo senza nemmeno chiedere il permesso e ammetto che è stato lì che l’ho chiamata con una parolaccia”

Ilie Nastase, capitano della squadra rumena di Fed Cup, è stato provvisoriamemte sospeso dalla competizione per aver usato parole offensive nel match tra Romania e Gran Bretagna.

Non è stato però esonerato, come in un primo momento sembrava, dalla Federazione rumena.

“Non ho rimpianti e possono anche mandarmi in prigione se vogliono, a me non importa. Stavo solo cercando di agire nell’interesse della mia giocatrice. La tennista inglese è uscita dal campo senza nemmeno chiedere il permesso e ammetto che è stato lì che l’ho chiamata con una parolaccia, pu*****. Continuava a voler calmare il pubblico, ma non siamo a teatro. Questo è un gioco. Queste persone vogliono rendere un match di tennis un film silenzioso.”

“Non me ne frega un ca*** se mi multano o non mi fanno fare più il capitano. Ho 70 anni e non vengo nemmeno pagato per essere il capitano della squadra. Ricordate che sono stato un numero uno, se togliete fuori qualcuno che è stato numero uno, non è positivo per il tennis. Wimbledon non mi invierà quest’anno ad assistere al torneo? Mi invitano ogni anno, è qualcosa di speciale ma alla fine non me ne frega nulla.”