Il curioso errore di wild card al torneo di Budapest

È successo qualcosa davvero di curioso e per certi versi comico nel torneo ATP 250 di Budapest.

Nella giornata di Venerdì gli organizzatori avevano annunciato una wild card a Cem Ilker, ma durante la presentazione del draw è stato confuso con il turco Marsel Ilhan e non si sono mai corretti.

Un errore costato molto grosso agli organizzatori e soprattutto a Ilker, che non potrà giocare a Budapest, ma nemmeno Ilhan potrà farlo, visto che non pensava di aver ricevuto l’invito ed era già iscritto al Futures di Antalya.

L’invito è andato perduto è sono state assegnate solo due wild card.

(1) Pouille, Lucas vs Bye

Coric, Borna vs Vesely, Jiri

(Q) Marterer, Maximilian vs Klizan, Martin

(Q) Fratangelo, Bjorn vs (5) Simon, Gilles

(3/WC) Fognini, Fabio vs Bye

Harrison, Ryan vs Kuznetsov, Andrey

Mannarino, Adrian vs Mayer, Florian

Kukushkin, Mikhail vs (6) Lorenzi, Paolo

(7) Troicki, Viktor vs (LL) Donskoy, Evgeny

Medvedev, Daniil vs (Q) Djere, Laslo

(WC) Fucsovics, Marton vs Youzhny, Mikhail

Bye vs (4) Verdasco, Fernando

(8) Schwartzman, Diego vs Haase, Robin

(Q) Bedene, Aljaz vs Delbonis, Federico

Darcis, Steve vs Dzumhur, Damir

Bye vs (2) Karlovic, Ivo