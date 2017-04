L’ex arbitro Magdi Somat durissimo verso Cédric Mourier

Cédric Mourier non avrà sicuramente passato un buon sabato sera dopo quanto accaduto nella semifinale di Monte-Carlo tra David Goffin e Rafael Madal.

L’arbitro, uno dei migliori del circuito, è stato criticato nelle ultime ore per aver preso una decisione errata, che pare aver penalizzato in maniera considerevole il rendimento di Goffin.

Magdi Somat, ex giudice di sedia, è intervenuto sulla vicenza dichiarando: “Il giudice di linea ha chiamato la palla fuori, Mourier invece l’ha vista buona e ha cambiato la decisione del collega. Come può continuare a lavorare? Mourier è un arbitro imbroglione, bugiardo e razzista. Nonostante tutto, però, sta continuando ad arbitrare. La corruzione dell’ATP non smetterà finchè a capo ci sarà Gayle Bradshaw: per colpa di questa persona è terminata la mia carriera nel tennis”.

Parole molto dure dell’ex arbitro che però è stato radiato dall’ITF a causa del suo atteggiamento aggressivo e poco rispettoso.