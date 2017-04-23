Circuito Future Copertina, Future

Italia F10, Francia F9 e Uzbekistan F2: I Main Draw

23/04/2017 19:21 Nessun commento
Walter Trusendi classe 1985
Walter Trusendi classe 1985

ITA Italia F10 (25k – Terra)
Marc POLMANS AUS [1] – Gibril DIARRA AUT
Mateo Nicolas MARTINEZ ARG – Lorenzo FRIGERIO ITA
Grzegorz PANFIL POL – Dominik KELLOVSKY CZE
Giovanni RIZZUTI ITA (WC) – Christian LINDELL SWE [6]

Michael LINZER AUT [4] – Daniele CAPECCHI ITA (WC)
Riccardo BALZERANI ITA (WC) – Juan Pablo FICOVICH ARG
Eduardo DISCHINGER BRA (Q) – Fred GIL POR
Adrian BODMER SUI (Q) – Marco BORTOLOTTI ITA [8]

Alexandre MULLER FRA [5] – Andres Gabriel CIURLETTI ITA (Q)
Jakob SUDE GER (Q) – Corrado SUMMARIA ITA (Q)
Andrea BASSO ITA – Franco AGAMENONE ARG
Franjo RASPUDIC CRO (Q) – Lloyd HARRIS RSA [3]

Walter TRUSENDI ITA [7] – Sergio MARTOS GORNES ESP (Q)
Petru-Alexandru LUNCANU ROU – Denys MYLOKOSTOV UKR
Jonathan PRINCE USA (WC) – Viktor GALOVIC CRO
Aljaz RADINSKI SLO (Q) – Joris DE LOORE BEL [2]


FRA Francia F9 (25k – terra indoor)
Gleb SAKHAROV FRA [1] – Ugo HUMBERT FRA (WC)
Alexis MUSIALEK FRA – Julien DUBAIL BEL
Gabriel PETIT FRA (Q) – Samuel BENSOUSSAN FRA (Q)
Caio SILVA BRA – Maxime AUTHOM BEL [5]

Laurent LOKOLI FRA [3] – Tak Khunn WANG FRA
Niels DESEIN BEL (PR) – Pierre FAIVRE FRA (Q)
Erik CREPALDI ITA – Romain JOUAN FRA
Rayane ROUMANE FRA (Q) – Albano OLIVETTI FRA [8] (WC)

Gregoire BARRERE FRA [6] – Geoffrey BLANCANEAUX FRA
Antoine DAMIENS FRA (Q) – Yannick JANKOVITS FRA
Gregoire JACQ FRA – Jonny O’MARA GBR
Tim PUETZ GER (PR) – Germain GIGOUNON BEL [4]

Maxime HAMOU FRA [7] – Hugo PONTICO FRA (Q)
Boy WESTERHOF NED – Jules OKALA FRA
Hugo DAUBIAS FRA (Q) – Lucas CATARINA MON (Q)
Alexandre PENAUD FRA (WC) – Maxime JANVIER FRA [2] (WC)



UZB Uzbekistan F2 (25k – Hard outdor)
Dmitry POPKO KAZ [1] – Saida’lo SAIDKARIMOV UZB (WC)
Markos KALOVELONIS RUS – Q
Sergey BETOV BLR – Q
Denis MATSUKEVITCH RUS – Sanjar FAYZIEV UZB [6]

Vladyslav MANAFOV UKR [4] – Q
Q – Jurabek KARIMOV UZB
Vadym URSU UKR – Vladimir IVANOV EST
Richard MUZAEV RUS – Dzmitry ZHYRMONT BLR [5]

Vishnu VARDHAN IND [7] – Q
Q – Shahbaaz KHAN IND
Miki JANKOVIC SRB – Sergey FOMIN UZB (WC)
Nikola CACIC SRB – N.Sriram BALAJI IND [3]

Temur ISMAILOV UZB [8] – Amal SULTANBEKOV UZB (WC)
Evgeny TYURNEV RUS – Q
Alexander LOBKOV RUS – Shonigmatjon SHOFAYZIYEV UZB (WC)
Q – Egor GERASIMOV BLR [2]

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