Italia F10, Francia F9 e Uzbekistan F2: I Main Draw
Italia F10 (25k – Terra)
Marc POLMANS [1] – Gibril DIARRA
Mateo Nicolas MARTINEZ – Lorenzo FRIGERIO
Grzegorz PANFIL – Dominik KELLOVSKY
Giovanni RIZZUTI (WC) – Christian LINDELL [6]
Michael LINZER [4] – Daniele CAPECCHI (WC)
Riccardo BALZERANI (WC) – Juan Pablo FICOVICH
Eduardo DISCHINGER (Q) – Fred GIL
Adrian BODMER (Q) – Marco BORTOLOTTI [8]
Alexandre MULLER [5] – Andres Gabriel CIURLETTI (Q)
Jakob SUDE (Q) – Corrado SUMMARIA (Q)
Andrea BASSO – Franco AGAMENONE
Franjo RASPUDIC (Q) – Lloyd HARRIS [3]
Walter TRUSENDI [7] – Sergio MARTOS GORNES (Q)
Petru-Alexandru LUNCANU – Denys MYLOKOSTOV
Jonathan PRINCE (WC) – Viktor GALOVIC
Aljaz RADINSKI (Q) – Joris DE LOORE [2]
Francia F9 (25k – terra indoor)
Gleb SAKHAROV [1] – Ugo HUMBERT (WC)
Alexis MUSIALEK – Julien DUBAIL
Gabriel PETIT (Q) – Samuel BENSOUSSAN (Q)
Caio SILVA – Maxime AUTHOM [5]
Laurent LOKOLI [3] – Tak Khunn WANG
Niels DESEIN (PR) – Pierre FAIVRE (Q)
Erik CREPALDI – Romain JOUAN
Rayane ROUMANE (Q) – Albano OLIVETTI [8] (WC)
Gregoire BARRERE [6] – Geoffrey BLANCANEAUX
Antoine DAMIENS (Q) – Yannick JANKOVITS
Gregoire JACQ – Jonny O’MARA
Tim PUETZ (PR) – Germain GIGOUNON [4]
Maxime HAMOU [7] – Hugo PONTICO (Q)
Boy WESTERHOF – Jules OKALA
Hugo DAUBIAS (Q) – Lucas CATARINA (Q)
Alexandre PENAUD (WC) – Maxime JANVIER [2] (WC)
Uzbekistan F2 (25k – Hard outdor)
Dmitry POPKO [1] – Saida’lo SAIDKARIMOV (WC)
Markos KALOVELONIS – Q
Sergey BETOV – Q
Denis MATSUKEVITCH – Sanjar FAYZIEV [6]
Vladyslav MANAFOV [4] – Q
Q – Jurabek KARIMOV
Vadym URSU – Vladimir IVANOV
Richard MUZAEV – Dzmitry ZHYRMONT [5]
Vishnu VARDHAN [7] – Q
Q – Shahbaaz KHAN
Miki JANKOVIC – Sergey FOMIN (WC)
Nikola CACIC – N.Sriram BALAJI [3]
Temur ISMAILOV [8] – Amal SULTANBEKOV (WC)
Evgeny TYURNEV – Q
Alexander LOBKOV – Shonigmatjon SHOFAYZIYEV (WC)
Q – Egor GERASIMOV [2]
TAG: Circuito Future
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