Masters 1000 Monte Carlo: Nadal suona la “Decima” nel Principato, domina Ramos in due set e si conferma Re del rosso

Rafa Nadal inizia la stagione europea sul rosso suonando la “Decima” sui campi del Principato. In una finale senza storia domina il connazionale Ramos in due set, diventando il primo giocatore a vincere per 10 volte lo stesso torneo. Nel suo “Feudo” in riva al mare, Rafa ha ritrovato un tennis discreto, non ancora al massimo per qualità ed intensità, ma sufficiente a sconfiggere tutti i rivali. Ha trovato anche un tabellone non impossibile, ma è stato bravo a neutralizzare con il piglio del campione il rivale più pericoloso, il talentuoso Zverev, rispedito a casa con perdite dopo una vera lezione di tennis sulla terra. La sensazione è che Nadal, per sperare nella “Decima” a Parigi, debba ancora salire, non poco; ma vincere aiuta a vincere, ed iniziare la sua stagione alzando il suo torneo è il miglior auspicio per crederci, lavorare duro e crescere.

Non c’erano grandi aspettative su questa partita, ma, onestamente, è stata una delle più brutte finali di Monte Carlo (…forse di qualsiasi Masters 1000) di sempre. Troppo netto il divario tra i due contendenti, con Ramos nemmeno così spavaldo da rischiare il match della vita. Nadal non ha nemmeno spinto al massimo, non ne ha letteralmente avuto bisogno. E’ stato intelligente nel tenere ritmi alti, scambi solidi, andando in progressione sulle palle non così lunghe del rivale. Rafa ha guadagnato campo colpo dopo colpo; senza la pressione dell’avversario ha avuto gioco facile nel chiudere gli scambi provocando errori o trovando vincenti col dritto da tre quarti campo. Ha servito bene, con alte percentuali, anche grazie al poco pressing in risposta di Ramos, troppo attendista. Purtroppo il catalano ha mostrato in questa finale tutti i suoi limiti tecnici. Il suo problema è stato quello di non avere il cambio di ritmo, e scambiando sempre con la solita rotazione e con i soliti schemi, Nadal dopo pochi minuti è diventato del tutto padrone del campo, arrivando sempre in anticipo e governando le operazioni. Inoltre Albert ha scambiato da troppo lontano, sempre oltre un metro e mezzo dietro la riga di fondo; da quella posizione, nonostante una buona potenza, non ha mai rubato tempo di gioco a Nadal, ed ha aperto il suo campo agli angoli spesso micidiali del 9 volte campione. Con quella posizione, senza cambiare ritmo, senza punti facili al servizio, senza esser aggressivo immediatamente dalla risposta, battere o anche solo impensierire Nadal sul rosso è una utopia. Ed infatti la partita è scivolata via, quasi sonnolenta, con pochissimi scambi che hanno fatto esplodere lo stadio, rassegnato ad una sorta di esibizione agonistica del “Campeon”.

Era la 58esima finale sul rosso per Rafa, che dopo dure sconfitte vs. Federer, vince finalmente un grande torneo in questo 2017 che lo vede di nuovo grande protagonista. Con Roger che si è tirato fuori dalla mischia sulla terra, Murray e Wawrinka in grande ritardo di condizione e Djokovic smarrito altrove, Nadal è il favorito per tutti i tornei da qua a Parigi. Ramos si consola con la miglior prestazione in carriera e l’ingresso tra i primi 20 del mondo. Ecco la cronaca della finale.

Si inizia con il campione alla battuta, sotto un cielo plumbeo e un po’ di fresco. Serve forte al centro, si sposta e cerca di scaricare tanta rotazione col dritto, ma a preoccupare Rafa è qualcosa all’occhio. Un goccia e via, a servire sotto 15-30. Cerca il rovescio di Ramos, il colpo più debole, e la tattica subito paga. 1-0 Nadal. Il catalano al servizio, ma non ricava nulla, e Rafa aggredisce. Fa sentire la sua presenza in campo, per spezzare le velleità del rivale. 0-40, tre immediate palle break. Albert alza la parabola, cerca di non dar troppo ritmo, ed appena trova il centro del campo lascia partire il dritto a tutta. Nadal è fin troppo cauto, spreca le tre chances. Ramos si salva, 1 pari. Rafa a zero tiene il servizio, con autorità. Quarto game, Nadal risponde profondo, e inchioda il catalano sulla diagonale di rovescio. Altro 0-40. Da destra Rafa si produce in una progressione irresistibile col dritto, guadagnando campo dopo ogni colpo. Con un dritto vincente chiude il maiorchino, break e 3-1 avanti. In 15 minuti la partita sembra già aver preso un’inerzia precisa, troppo grande il divario di classe, potenza e qualità tra i due. Ramos ci prova comunque, è bravo a tirare dei dritti cross molto angolati e precisi, che aprono al massimo il campo e gli procurano delle chance negli scambi; ma Nadal è assai attento, entra coi piedi in campo e si prede di forza il punto. Senza patemi, 4-1 Nadal. Ramos al servizio, il suo sguardo sembra aver perso quella intensità dei primi punti, avverte chiaramente che la strada, già in salita, è diventata uno “Zoncolan sotto la neve”. Non ricava niente dal servizio, e nonostante apra a tutta l’angolo per entrare col dritto la velocità di Nadal neutralizza la sua tattica. 15-40, altre due palle break. Basta la prima, errore di scambio. Dopo nemmeno mezz’ora Rafa vola 5-1, con il doppio dei punti vinti. Albert prova ad attaccare, visto che dalla sua posizione di scambio – troppo arretrata – non fa male al tennis solido del rivale. Sale verso la rete, e sale anche 0-30, situazione inedita nel match. Non si scompone Nadal, alza la velocità della prima, la lunghezza del dritto e via, 30 pari. Trova anche un lob in corsa spettacolare, del Nadal “doc”, che castiga l’attacco di Ramos. 40-30 e primo set point. Ace, il secondo del set, gli vale il punto del 6-1. Trenta minuti di tennis scarno, troppo monocorde, troppo scontato. Pochi applausi salutano la chiusura del parziale. Inutile analizzare i numeri, dominio totale (27 punti a 13).

Secondo set, Ramos inizia col servizio, con il primo raggio di sole sul centrale del Country Club. Presagio di un match migliore? Albert ci prova, lasciando andare il braccio a tutta col dritto dopo un servizio al corpo. Trova tre ottime accelerazioni, 40-0. Ma sulla seconda (112 km/h !) è preda della risposta aggressiva del maiorchino. Con una bella prima esterna muove lo score, 1-0, per la prima volta in vantaggio nel match. Nadal tira le classiche quattro palle e impatta 1 pari. Si seguono i servizi, fino al quinto game. Nadal alza i decibel dei suoi grugniti, la rotazione dei colpi e soprattutto lo loro profondità. L’errore di Ramos arriva, 15-40, prime palle break del set. Rafa pressa con grande intensità, il rovescio di Albert vola via. Break Nadal, avanti 3-2 e servizio. La partita di fatto si è chiusa qua. Nadal tiene bene i turni di servizio, con buone percentuali, e con il dritto che dal centro ha governato lo scambio senza patemi. Incapace Ramos di trovare contromosse, ha continuato con i suoi schemi, con grande abnegazione ma senza trovare varchi. Nel nono gioco si arriva ai vantaggi, e si scambia. Rafa dimostra la sua classe uscendo da campione con un rovescio lungo linea di quelli doc. Match point Nadal. Prova ancora un’accelerazione di rovescio dopo un lungo e duro scambio, ma gli scappa via. Cambio col back di Rafa, Ramos perde il tempo e tira lungo. Altro match point per Nadal, che però impatta male un dritto in corsa, finendo largo. Il terzo match point è quello buono, doppio fallo Ramos, vola anche qualche fischio, comprensibile ma ingeneroso per il catalano. Rafa chiude a braccia alzate, il campione è sempre lui. Sarà lui l’uomo da battere. Il resto della truppa è avvisata.

Marco Mazzoni

@marcomazz

La partita punto per punto



ATP Monte Carlo Albert Ramos-Vinolas [15] Albert Ramos-Vinolas [15] 1 3 Rafael Nadal [4] Rafael Nadal [4] 6 6 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 R. Nadal 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Nadal 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-5 → 1-6 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

A. Ramos-Vinolas – R. Nadal

01:16:24

0 Aces 5

2 Double Faults 1

56% 1st Serve % 76%

16/29 (55%) 1st Serve Points Won 25/31 (81%)

10/23 (43%) 2nd Serve Points Won 7/10 (70%)

7/11 (64%) Break Points Saved 0/0 (0%)

8 Service Games Played 8

6/31 (19%) 1st Return Points Won 13/29 (45%)

3/10 (30%) 2nd Return Points Won 13/23 (57%)

0/0 (0%) Break Points Won 4/11 (36%)

8 Return Games Played 8

26/52 (50%) Total Service Points Won 32/41 (78%)

9/41 (22%) Total Return Points Won 26/52 (50%)

35/93 (38%) Total Points Won 58/93 (62%)

24 Ranking 7

29 Age 30

Barcelona, Spain Birthplace Manacor, Mallorca, Spain

Mataro, Spain Residence Manacor, Mallorca, Spain

6’2″ (187 cm) Height 6’1″ (185 cm)

177 lbs (80 kg) Weight 188 lbs (85 kg)

Left-Handed Plays Left-Handed

2007 Turned Pro 2001

14/11 Year to Date Win/Loss 19/5

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 69

$3,966,353 Career Prize Money $80,945,547