Fed Cup: Parlano Sara Errani e Tathiana Garbin

Errani : ”Oggi era difficile perché c’era tanto vento. Non riuscivo a dare profondità: per tutto il primo set la mia palla non riusciva a superare la metà campo. Dal’inizio del secondo set sono riuscita a spingere un po’ di più allungando i colpi. Nel set decisivo ho perso un game delicato sul 4-0 ma sono riuscita a riprendermi ed a chiudere il match. Ora andrò ad Istanbul e poi giocherò probabilmente Madrid prima degli Internazionali BNL d’Italia a Roma”.

Garbin : ”Diciamo che adesso ho capito perché a Corrado Barazzutti sono venuti i capelli bianchi così presto (sorride).

Le condizioni di gioco erano complicate, c’era molto vento: in certe situazioni era proprio difficile giocare. La Lee non aveva nulla da perdere e Sara è stata brava a calmarsi e poi a dare tutto nel terzo set. Cosa le ho detto dopo che ha perso il primo set? Ho solo cercato di tranquillizzarla e lei è stata pronta a riprendersi. Le ho solo chiesto di tirare fuori l’energia che aveva dentro.

Eravamo sul baratro tra serie B e C e forse possiamo ritornare già in A, ma non parliamo troppo presto.

Sono molto felice di aver scelto questa squadra e sono contenta di come stanno crescendo le ragazze”.