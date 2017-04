WTA Istanbul: Il Main Draw. Ancora una tennista di Taiwan per Sara Errani

C’è Sara Errani nel tabellone principale del torneo WTA International di Istanbul.

L’azzurra, ironia della sorte, sfiderà un’altra tennista di Taiwan Su Wei Hsieh, classe 1989 e n.97 WTA assente nella sfida di Barletta.

WTA Istanbul International | Terra | $250.000

(1) Svitolina, Elina vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs Hibino, Nao

Kovinic, Danka vs Sakkari, Maria

Qualifier/Lucky Loser vs (5) Cirstea, Sorana

(4) Bouchard, Eugenie vs Cepelova, Jana

Sorribes Tormo, Sara vs (WC) Soylu, Ipek

Chang, Kai-Chen vs Qualifier/Lucky Loser

(WC) Yastremska, Dayana vs (8) Petkovic, Andrea

(7) Pironkova, Tsvetana vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs (WC) Aksu, Ayla

Kucova, Kristina vs Flipkens, Kirsten

Maria, Tatjana vs (3) Begu, Irina-Camelia

(6) Mertens, Elise vs Kozlova, Kateryna

Errani, Sara vs Hsieh, Su-Wei

Buyukakcay, Cagla vs Zanevska, Maryna

Qualifier/Lucky Loser vs (2) Babos, Timea