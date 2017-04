La programmazione di Del Potro fino agli Us Open

Juan Martin Del Potro ha diramato la lista dei suoi prossimi tornei.

Estoril, Madrid, Roma e Roland Garros saranno gli eventi su terra battuta alla quale prenderà parte il nativo di Tandil.

Per quanto riguarda l’erba, in preparazione al torneo di Wimbledon, Delpo ha scelto di giocare ‘S-Hertogenbosch ed il torneo del Queen’s. Sul veloce, in estate, giocherà Washington, Montreal, Cincinnati ed infine l’Open degli Stati Uniti, in programma a fine agosto.

Lorenzo Carini