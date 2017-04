Le dichiarazioni di Nadal e Goffin. Dichiara Nadal “Capisco che la situazione non lo ha aiutato. Ma non possiamo essere ipocriti e dire che in una partita di tennis un punto sul 3-2 cambia tutto”

Nadal : “Queste cose succedono perché le persone non hanno informazioni complete. A volte non sanno cosa succede in un match di tennis. Se la palla rimbalza nella mia parte di campo, posso dare il punto e l’ho fatto molte volte nella mia carriera. David ha fatto vedere il segno della palla e io sono andato a prendere l’asciugamano in vista del game successivo. Lo si può controllare guardandolo in TV. Quando l’arbitro scende e dice che la palla è buona, cos’è che posso fare o dire? No, la palla è fuori. Lì c’è un arbitro. Se la palla è dalla mia parte di campo e vedo che è buona, io il punto lo dò al mio avversario. Questo è uno scenario realistico. Beh, per me è un qualcosa di triste questi fischi specialmente perché è successo in un posto che amo e dove ho avuto tanto successo. È difficile per me amare un torneo più di quanto io ami questo. Ma fa parte del gioco. A volte succede. Ricevo sempre grande sostegno dal pubblico in tutto il mondo.”

“Capisco che la situazione non lo ha aiutato. Ma non possiamo essere ipocriti e dire che in una partita di tennis un punto sul 3-2 cambia tutto. Nel tennis ci sono tanti punti. Non è come nel calcio dove una decisione può fare la differenza.

Ho parlato con lui nella doccia ma non su quella cosa, perché non c’è niente di cui parlare. Parlavamo su chi affronteremo a Barcellona. Non c’è niente da dire su quella palla perché se deve parlare con qualcuno, quello è l’arbitro non io. Ripeto, non posso fare niente se sono 20 metri lontano da quella parte di campo. E anche lui sa che non ho fatto niente di errato.”

Goffin : “Dovevo essere concentrato al 100% su ciò che che c’era da fare. Dovevo essere dentro al match al 100% sia a livello fisico che a livello mentale. Ho mantenuto un’intensità molto alta per 35 o 40 minuti. Poi tutto ad un tratto c’è stato quell’errore dell’arbitro ed è stata davvero dura. Ti senti come se fossi 4-2, sei sicuro di essere 4-2 sopra. Mostri il segno, lui te ne fa vedere un altro e sono costretto a continuare quel game. Dalla sua faccia si vedeva che non era del tutto nervoso, ma non era sicuro. Ma non poteva cambiare idea. Fisicamente e mentalmente è stata dura. Quando si verifica un errore del genere serve ancora più energia per vincere il game. Dopo questo Rafa ha giocato ancora meglio. E’ abituato a queste partite, ad avere intensità sulla terra rossa e ha alzato il livello.

Non so cosa devo fare. Devo litigare? Non ho niente contro l’arbitro. É una persona molto gentile. Ma l’errore l’ha fatto. Non so cosa farci. Posso provare a lamentarmi, ma non è che così che abitualmente mi comporto dopo la partita. Devo pensare al futuro. Sicuramente poteva riconoscere l’errore. Dal replay lo hanno visto tutti. Se l’occhio di falco dovrebbe esserci anche sul rosso? Se succede questo non so dove andremo a finire. Di solito dovremmo vedere il segno della palla sulla terra rossa, ma in ogni caso lui mi ha mostrato un segno sbagliato. Io gli ho fatto vedere quello giusto, ma non so cosa gli sia successo.