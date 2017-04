Challenger Francavilla: Il Tabellone Principale. Bolelli wild card.

Challenger Francavilla | Terra | e43.000

(1) Elias, Gastao vs Mesaros, Kristijan

Sousa, Pedro vs Grigelis, Laurynas

Donati, Matteo vs (WC) Bolelli, Simone

Sijsling, Igor vs (8) Giustino, Lorenzo

(4) Cecchinato, Marco vs Caruso, Salvatore

(WC) Pellegrino, Andrea vs Qualifier

Clezar, Guilherme vs (WC) Berrettini, Matteo

Lamasine, Tristan vs (7) Lestienne, Constant

(6) Napolitano, Stefano vs Sieber, Marc

Bellotti, Riccardo vs Travaglia, Stefano

Safranek, Vaclav vs Qualifier

Jahn, Jeremy vs (3) Bublik, Alexander

(5) Ramirez Hidalgo, Ruben vs Qualifier

Qualifier vs Reuter, Yannik

(WC) Sonego, Lorenzo vs Eysseric, Jonathan

Tsitsipas, Stefanos vs (2) Giannessi, Alessandro