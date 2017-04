Fed Cup: Nessun problema per Sara Errani. L’Italia avanti per 2 a 0 contro Taipei

In un’ora di gioco e con il netto punteggio di 6-0 6-2, Sara Errani sbriga la pratica Chieh-Yu Hsu e conquista il secondo punto per l’Italia contro Chinese Taipei, con la concreta possibilità di chiudere la pratica già domani mattina nel primo match di giornata contro la Ya-Hsuan Lee. Troppa la differenza di valori in campo tra l’azzurra, attuale n°101 WTA ma ex numero 5 al mondo e finalista di Roland Garros nel 2012, e la venticinquenne asiatica, n°372 al mondo che gioca per lo più tornei di livello minore.

Primo set dominato dalla tennista romagnola. Soltanto i primi tre giochi sono stati combattuti e conclusi ai vantaggi , nel secondo l’azzurra ha dovuto anche annullare una palla break, mentre nei restanti tre l’asiatica ha conquistato la miseria di due punti. La tennista azzurra chiude il primo set in soli 23 minuti di gioco.

Il secondo set inizia con la Hsu che mantiene il proprio turno di servizio e conquista il primo gioco dell’incontro. Il vantaggio dura pochi minuti, visto che l’azzurra mantiene la battuta e nel game successivo strappa nuovamente il servizio all’avversaria. Nel quarto gioco del secondo set la Errani abbassa leggermente il proprio livello ed è costretta ad annullare tre palle break, di cui le prime due consecutive, conquistando il game con una splendida smorzata, marchio di fabbrica della tennista nata a Bologna. Superato l’unico brevissimo passaggio a vuoto, la Errani torna a dominare e a divertire il pubblico barlettano, andando agevolmente sul punteggio di 5-1. Nel game successivo la tennista di Taipei ha un sussulto e mantiene il proprio turno di battuta a 30. Sara va a servire per portare l’Italia avanti 2-0 e, al terzo match point, chiude la partita con un perfetto dritto vincente.

A fine partita Sara Errani racconta così il suo match e quello ben più combattuto della Trevisan: “Sono partita molto bene, mentre nel secondo set mi sono un po’ addormentata. Sono felice di aver chiuso in un’ora perché domani torno di nuovo in campo. Mi sono sentita bene, ho giocato un match solido e cerco di rimanere concentrata per la partita di domani. Mi fa molto piacere per la vittoria di Martina, è stata fantastica perchè oggi giocava la prima partita in singolare in Fed Cup, non era affatto semplice, era tesa ma alla fine è riuscita a vincere. È stata grande. Siamo contente di stare 2-0, non è assolutamente finita, bisogna rimanere concentrati per domani e continuare a fare bene”.

La partita punto per punto



Fedcup ITA - TPE S. Errani S. Errani 6 6 C. Hsu C. Hsu 0 2 Vincitore ITA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 C. Hsu 0-15 15-15 30-15 40-30 5-1 → 5-2 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 C. Hsu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 3-1 → 4-1 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 C. Hsu 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Errani 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Hsu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 S. Errani 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 C. Hsu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 S. Errani 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 C. Hsu 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Hsu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Antonio Galizia