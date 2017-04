Video del Giorno: L’errore arbitrale che ha condizionato Goffin nella semifinale contro Nadal a Monte Carlo

Questo l’errore che a condizionato David Goffin nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo contro Rafael Nadal.

Nel corso del sesto gioco, la palla di Nadal viene chiamata out dal giudice di linea.

Il punto darebbe il game a Goffin che si porterebbe sul 4 a 2, non è però dello stesso avviso il giudice di sedia Cedric Mourier, che scende in campo e corregge la chiamata.

Aca dejo el pique que cambió el partido de Nadal vs Goffin pic.twitter.com/2owvRtxdQV — Adrian Olszewski (@AdrianOlszewski) 22 aprile 2017