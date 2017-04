ATP Budapest: Il Main Draw. Fognini e Lorenzi potrebbero sfidarsi ai quarti di finale

Fabio Fognini e Paolo Lorenzi saranno impegnati la prossima settimana nel torneo ATP 250 di Budapest.

Fognini, n.3 del seeding, è già al secondo turno.

Paolo Lorenzi, invece, sfiderà Mikhail Kukushkin.

ATP Budapest 250 | Terra | e482.060

(1) Pouille, Lucas vs Bye

Coric, Borna vs Vesely, Jiri

Qualifier vs Klizan, Martin

Qualifier vs (5) Simon, Gilles

(3/WC) Fognini, Fabio vs Bye

Harrison, Ryan vs Kuznetsov, Andrey

Mannarino, Adrian vs Mayer, Florian

Kukushkin, Mikhail vs (6) Lorenzi, Paolo

(7) Troicki, Viktor vs Qualifier

Medvedev, Daniil vs (WC) Ilhan, Marsel

(WC) Fucsovics, Marton vs Youzhny, Mikhail

Bye vs (4) Verdasco, Fernando

(8) Schwartzman, Diego vs Haase, Robin

Qualifier vs Delbonis, Federico

Darcis, Steve vs Dzumhur, Damir

Bye vs (2) Karlovic, Ivo