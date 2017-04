Fed Cup: Martina Trevisan lotta e porta l’Italia in vantaggio contro Taipei “Adesso l’emozione è ancora più grande rispetto ad una vittoria più facile. Sono emozionata e non sto capendo niente”

Inizia nel migliori dei modi la sfida contro la compagine di Chinese Taipei, valevole per la permanenza nel secondo gruppo mondiale di Fed Cup e in corso di svolgimento a Barletta, presso il Circolo Tennis “Hugo Simmen”. Martina Trevisan, scelta da Tathiana Garbin come seconda singolarista sfida la n°1 di Taipei, la tennista classe 1995 Ya-Hsuan Lee, battendola in tre set con il risultato di 2-6 6-3 12-10. È stata una vittoria più sofferta di quanto ci si immaginasse, ma va dato merito alla Trevisan di non aver mai mollato e aver portato a casa un punto di vitale importanza nel prosieguo della sfida.

Partono contratte sia la Lee sia l’azzurra. Nel primo game dell’incontro la toscana spreca un vantaggio di 40-0 subendo il primo break dell’incontro. Nei restanti quattro games del primo set nessuna delle due tenniste riesce a mantenere il servizio, evidenziando entrambe grossi problemi alla battuta e una serie di errori. La ventunenne tennista di Chinese Taipei inizia a salire di livello dal 3-2, dove riesce nuovamente a togliere il servizio alla mancina azzurra con due bei vincenti e a piazzare l’allungo decisivo portandosi in vantaggio per 4-2. La Trevisan mostra chiare difficoltà con il servizio e il dritto, con cui confeziona troppi errori gratuiti, e un pizzico di tensione dovuto all’esordio con la maglia azzurra da singolarista, mentre la Lee comanda agevolmente lo scambio e va a servire al cambio di campo per il primo set, dopo il terzo doppio fallo (a fine partita saranno otto) della ventitreenne azzurra. La n°298 WTA però non trema e si aggiudica il primo set con il punteggio di 6-2 in 36 minuti.

L’inizio del secondo set è la fotocopia del primo. La tennista di Firenze è in perenne difficoltà con il dritto, e subisce l’aggressività dell’avversaria, che non è altrettanto lucida quando è lei a servire regalando troppo alla Trevisan che riesce a rimanere in partita. La chiave di volta del match avviene nel settimo gioco. Per la prima volta dall’inizio della partita l’azzurra riesce a mantenere il proprio turno di servizio, graziata prima da un errore di rovescio abbastanza semplice della sua avversaria, successivamente è brava lei a chiudere il punto con un perfetta smorzata. Il game al servizio vinto sblocca la ventitreenne azzurra che appare finalmente più coraggiosa ed intraprendente in campo, a differenza della Lee che accusa un passaggio a vuoto sbagliando molto con il rovescio e cedendo nuovamente il servizio. Sul 5-3 la Trevisan è brava a chiudere a 15 il game e a vincere il secondo set per 6-3.

Il terzo e decisivo set inizia con la Lee al servizio, mantenuto piuttosto agevolmente dalla tennista di Taipei. Brava anche la Trevisan in battuta e il risultato è 1-1. Il match continua ad essere molto equilibrato ma ora entrambe le tenniste sono salite di livello con il servizio, non concedendo più palle break nei propri turni di battuta e mantenendo con relativa facilità il turno di servizio. Nel quinto game del terzo set l’azzurra si conquista la prima palla break del set con un bel dritto in risposta e la sfrutta grazie all’ennesimo errore di rovescio dell’asiatica. Nel game successivo è la Lee ad ottenere due palle del contro-break, concretizzando la prima con un bel rovescio che la Trevisan non riesce a contenere. La partita scivola fino al 5-4 Taipei senza break, con l’azzurra al servizio per allungare il terzo set. La toscana è brava a chiudere il game con due perfetti dritti lungolinea, di cui il primo in controtempo, quando l’asiatica era a due punti dal match. L’azzurra si galvanizza e, spinta dal pubblico pugliese, va a conquistare il break decisivo sul 6-5 e a servire, dopo il cambio di campo, per il match. Ancora una volta la Lee è brava a piazzare il contro-break, riportando il punteggio in parità (in Fed Cup non c’è il tie break). Sul 7-7 la Trevisan gioca un ottimo game in risposta e strappa per la terza volta nel set il servizio alla Lee, andando a servire nuovamente per il match. Ancora una volta l’asiatica è bravissima a non mollare e, complice alcuni errori dell’italiana, piazza il contro break. Sul 9-9 l’azzurra ha nuovamente due palle break per tornare a servire per il match, la prima viene annullata con un dritto vincente della ventunenne asiatica, ma alla seconda occasione la tennista toscana non fallisce l’occasione sfruttando un dritto lungo dell’avversaria. Le due giocatrici sono stanchissime, con la Trevisan che chiede il medical time out per un problemino al ginocchio destro palesato già nei minuti precedenti. L’azzurra ritorna in campo ma non riesce a portare a casa il primo punto per l’Italia, subendo l’ennesimo contro break da Ya-Hsuan Lee. In un match interminabile si arriva alla fase decisiva del match. Martina piazza l’ennesimo break (l’undicesimo su 18 giochi) e va a servire per chiudere il match. L’azzurra piazza quattro punti consecutivi e alla prima palla match conquista l’1-0 per l’Italia dopo due ore e 54 minuti.

Ecco le parole di Martina subito dopo il match: “Adesso l’emozione è ancora più grande rispetto ad una vittoria più facile. Sono emozionata e non sto capendo niente. Sapevo che sarebbe stata dura e la tensione tantissima, all’inizio ho faticato a gestirla ma ho sempre dato tutto lasciando anche il cuore qui. Nel primo set non sentivo bene la palla, la testa era dovunque tranne che in campo, poi ho ripreso un po’ di fiducia e sono felicissima di non aver mai mollato. Con Tathiana ho un bellissimo rapporto, lei mi conosce molto bene e sa dirmi le cose giuste al momento giusto. È la vittoria più emozionante, bella e sofferta della mia carriera e la dedico a mio fratello Matteo”.

La partita punto per punto



Fedcup ITA - TPE M. Trevisan M. Trevisan 2 6 12 Y. Lee Y. Lee 6 3 10 Vincitore ITA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 11-10 → 12-10 Y. Lee 15-0 15-15 15-30 15-40 10-10 → 11-10 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 10-9 → 10-10 Y. Lee 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 9-9 → 10-9 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 8-9 → 9-9 Y. Lee 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 8-8 → 8-9 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 df 8-7 → 8-8 Y. Lee 0-15 0-30 0-40 df 15-40 7-7 → 8-7 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 6-7 → 7-7 Y. Lee 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-6 → 6-7 M. Trevisan 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Y. Lee 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Y. Lee 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Trevisan 15-0 30-0 40-15 3-4 → 4-4 Y. Lee 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Y. Lee 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Trevisan 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 Y. Lee 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Y. Lee 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Y. Lee 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Trevisan 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Y. Lee 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-2 → 2-3 Y. Lee 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 M. Trevisan 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Y. Lee 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Lee 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 Y. Lee 15-0 ace 15-15 df 40-15 2-3 → 2-4 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Y. Lee 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 1-2 Y. Lee 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

Antonio Galizia