Masters 1000 Monte Carlo: La finale è tra Rafael Nadal e Albert Ramos. Per Albert è la prima finale in un Masters 1000

Rafael Nadal è il secondo finalista del torneo Masters 1000 di Monte Carlo.

Il campione spagnolo ha sconfitto David Goffin con il risultato di 63 61 dopo 1 ora e 30 minuti di partita.

Goffin nel primo parziale avanti per 3 a 2 e servizio a disposizione, ha avuto un incredibile chiamata negativa dal Giudice di Sedia, alla settima palla game, si vedeva chiamare dentro una palla fuori di Nadal.

Il belga non la prende benissimo. Il falco dà ragione a Goffin, abbaglio del giudice di sedia (sarebbe andato sul 4 a 2) e praticamente l’incontro finiva in quel momento.

Con Rafael che piazzava, infatti, un parziale di 9 game a 1, chiudendo la partita per 63 61.

Albert Ramos-Vinolas ha sconfitto Lucas Pouille 6/3, 5/7, 6/1 nella semi-finale del Monte-Carlo Rolex Masters.

Lo spagnolo disputerà dunque per la prima volta in carriera una finale in un torneo Masters 1000.

Fin dall’inizio dell’incontro, lo spagnolo impostava bene il suo gioco sulla terra battuta e impediva al giovane francese di dettare il suo. Nulla di spettacolare, solo quello che serve per stare tranquillo. Forte dei suoi molti match già disputati sulla terra battuta questa stagione, Ramos -Vinolas lavora con efficacia. Costruisce i suoi punti, respinge Lucas Pouille lontano dalla sua linea di fondo e si aggiudica il set per 6-3.

Il francese riesce a stringere un po’ il gioco in un secondo set più indeciso. Forte del suo solido stato mentale, che gli aveva permesso di ribaltare la situazione il giorno prima contro Pablo Cuevas, il numero 3 francese convertiva la 3ª palla break che gli si è presentata sul 5-5 e conquista poi il secondo set.

Il francese nel terzo set molla due o tre colpi troppo rapidi e perde il suo primo gioco di servizio su un doppio fallo. Il break in tasca, Ramos-Vinolas può andare tranquillamente verso la vittoria (6-3 5-7 6-1) in 2h15.

Masters 1000 Monte Carlo 1000 | Terra | e4.273.775 – Semifinali

COURT RAINIER III – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [7] Feliciano Lopez / Marc Lopez vs [2] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut



ATP Monte Carlo Feliciano Lopez / Marc Lopez [7] Feliciano Lopez / Marc Lopez [7] 6 7 Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [2] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [2] 1 6 Vincitori: LOPEZ / LOPEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* ace 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 P. Herbert / Mahut 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 F. Lopez / Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 P. Herbert / Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Lopez / Lopez 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 5-2 → 5-3 F. Lopez / Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 F. Lopez / Lopez 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 F. Lopez / Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Lopez / Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 F. Lopez / Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 P. Herbert / Mahut 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 F. Lopez / Lopez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-1 → 2-1 F. Lopez / Lopez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [15] Albert Ramos-Vinolas vs [11] Lucas Pouille (non prima ore: 13:30)



ATP Monte Carlo Albert Ramos-Vinolas [15] Albert Ramos-Vinolas [15] 6 5 6 Lucas Pouille [11] Lucas Pouille [11] 3 7 1 Vincitore: A. RAMOS-VINOLAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 5-6 → 5-7 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 4-4 → 5-4 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-1 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Pouille 0-15 df 0-30 0-40 5-3 → 6-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 L. Pouille 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Pouille 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

3. [4] Rafael Nadal vs [10] David Goffin (non prima ore: 15:30)



ATP Monte Carlo Rafael Nadal [4] Rafael Nadal [4] 6 6 David Goffin [10] David Goffin [10] 3 1 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 R. Nadal 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 R. Nadal 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

4. Rohan Bopanna / Pablo Cuevas vs [WC] Romain Arneodo / Hugo Nys