Masters 1000 Monte Carlo: I risultati con il live dettagliato delle Semifinali. Ramos prima volta in finale in un Masters 1000

Albert Ramos-Vinolas ha sconfitto Lucas Pouille 6/3, 5/7, 6/1 nella semi-finale del Monte-Carlo Rolex Masters.

Lo spagnolo disputerà dunque per la prima volta in carriera una finale in un torneo Masters 1000.

Masters 1000 Monte Carlo 1000 | Terra | e4.273.775 – Semifinali

COURT RAINIER III – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [7] Feliciano Lopez / Marc Lopez vs [2] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut



ATP Monte Carlo Feliciano Lopez / Marc Lopez [7] Feliciano Lopez / Marc Lopez [7] 6 7 Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [2] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [2] 1 6 Vincitori: LOPEZ / LOPEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* ace 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 P. Herbert / Mahut 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 F. Lopez / Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 P. Herbert / Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Lopez / Lopez 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 5-2 → 5-3 F. Lopez / Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 F. Lopez / Lopez 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 F. Lopez / Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Lopez / Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 F. Lopez / Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 P. Herbert / Mahut 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 F. Lopez / Lopez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-1 → 2-1 F. Lopez / Lopez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [15] Albert Ramos-Vinolas vs [11] Lucas Pouille (non prima ore: 13:30)



ATP Monte Carlo Albert Ramos-Vinolas [15] Albert Ramos-Vinolas [15] 6 5 6 Lucas Pouille [11] Lucas Pouille [11] 3 7 1 Vincitore: A. RAMOS-VINOLAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 5-6 → 5-7 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 4-4 → 5-4 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-1 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Pouille 0-15 df 0-30 0-40 5-3 → 6-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 L. Pouille 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Pouille 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

3. [4] Rafael Nadal vs [10] David Goffin (non prima ore: 15:30)



ATP Monte Carlo Rafael Nadal [4] Rafael Nadal [4] 0 1 David Goffin [10] • David Goffin [10] 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Goffin 15-0 1-0 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

4. Rohan Bopanna / Pablo Cuevas vs [WC] Romain Arneodo / Hugo Nys



Il match deve ancora iniziare