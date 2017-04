WTA Stoccarda: Qualificazioni. Camila Giorgi commette 4 doppi falli nelle fasi decisive ed esce di scena all’esordio

Brutta sconfitta di Camila Giorgi nel primo turno delle qualificazioni del torneo WTA Premier di Stoccarda.

L’azzurra si è arresa a Dinah Pfizenmaier, attualmente senza ranking, con il risultato di 36 63 63 in 1 ora e 45 minuti di partita.

Da segnalare che Camila nel terzo e decisivo set ha subito il break decisivo sul 3 a 4, quando ha perso il servizio a 30 dopo aver commesso ben 4 doppi falli, regalando in questo modo la partita alla tedesca, che nel gioco successivo teneva a 30 il turno di battuta e dopo aver piazzato anche due ace chiudeva l’incontro per 6 a 3.

Camila Giorgi vs Dinah Pfizenmaier



WTA Stuttgart Camila Giorgi Camila Giorgi 6 3 3 Dinah Pfizenmaier Dinah Pfizenmaier 3 6 6 Vincitore: D. PFIZENMAIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Pfizenmaier 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df df 3-4 → 3-5 D. Pfizenmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Pfizenmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 2-3 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 D. Pfizenmaier 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Pfizenmaier 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-40 3-5 → 3-6 D. Pfizenmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Pfizenmaier 15-0 30-0 40-15 3-2 → 3-3 C. Giorgi 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 D. Pfizenmaier 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 D. Pfizenmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Pfizenmaier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 C. Giorgi 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 D. Pfizenmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Pfizenmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-1 → 3-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Pfizenmaier 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Pfizenmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 0-0 → 1-0

2 Aces 57 Double Faults 167% 1st Serve % 60%33/56 (59%) 1st Serve Points Won 37/59 (63%)12/27 (44%) 2nd Serve Points Won 19/40 (48%)5/11 (45%) Break Points Saved 8/13 (62%)13 Service Games Played 1422/59 (37%) 1st Return Points Won 23/56 (41%)21/40 (53%) 2nd Return Points Won 15/27 (56%)5/13 (38%) Break Points Won 6/11 (55%)14 Return Games Played 1345/83 (54%) Total Service Points Won 56/99 (57%)43/99 (43%) Total Return Points Won 38/83 (46%)88/182 (48%) Total Points Won 94/182 (52%)

95 Ranking NOT RANK

25 Age 25

Macerata, Italy Birthplace Bielefeld, Germany

France Residence Kamen, Germany

5′ 6″ (1.68 m) Height 5′ 7″ (1.71 m)

119 lbs. (54 kg) Weight 139 lbs. (63 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro Turned Pro Pro

7/5 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 0

$2,153,506 Career Prize Money $480,176

WTA Stuttgart Premier | Indoor | $776.000 – 1° Turno Quali

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Antonia Lottner vs Mariana Duque-Mariño



WTA Stuttgart Antonia Lottner Antonia Lottner 7 1 6 Mariana Duque-Mariño Mariana Duque-Mariño 5 6 4 Vincitore: A. LOTTNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Lottner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Duque-Mariño 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Lottner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 M. Duque-Mariño 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 A. Lottner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Duque-Mariño 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Lottner 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Duque-Mariño 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 A. Lottner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Duque-Mariño 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Lottner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 M. Duque-Mariño 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-5 → 1-5 A. Lottner 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 M. Duque-Mariño 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 A. Lottner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 M. Duque-Mariño 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Lottner 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Duque-Mariño 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 A. Lottner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Duque-Mariño 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 A. Lottner 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5

2. [2] Jelena Ostapenko vs [WC] Lena Rueffer



WTA Stuttgart Jelena Ostapenko [2] Jelena Ostapenko [2] 6 7 Lena Rueffer Lena Rueffer 2 6 Vincitore: J. OSTAPENKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Rueffer 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Rueffer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 L. Rueffer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 L. Rueffer 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 L. Rueffer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Rueffer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-2 → 6-2 L. Rueffer 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 4-2 → 5-2 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 L. Rueffer 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 2-2 → 3-2 J. Ostapenko 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Rueffer 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 1-2 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 L. Rueffer 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3. Lesley Kerkhove vs [WC] Katharina Gerlach



WTA Stuttgart Lesley Kerkhove Lesley Kerkhove 7 6 Katharina Gerlach Katharina Gerlach 5 4 Vincitore: L. KERKHOVE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Kerkhove 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 K. Gerlach 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 L. Kerkhove 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 K. Gerlach 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Kerkhove 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Gerlach 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Kerkhove 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Gerlach 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 L. Kerkhove 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 K. Gerlach 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Kerkhove 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 K. Gerlach 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 5-5 → 6-5 L. Kerkhove 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 K. Gerlach 15-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Kerkhove 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Gerlach 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 L. Kerkhove 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 K. Gerlach 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 L. Kerkhove 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 K. Gerlach 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Kerkhove 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Gerlach 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [1] Naomi Osaka vs Asia Muhammad



WTA Stuttgart Naomi Osaka [1] Naomi Osaka [1] 4 6 6 Asia Muhammad Asia Muhammad 6 4 2 Vincitore: N. OSAKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Muhammad 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 N. Osaka 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 N. Osaka 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 A. Muhammad 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Muhammad 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Muhammad 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-4 → 4-4 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Muhammad 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Muhammad 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-0 → 3-0 A. Muhammad 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 N. Osaka 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Muhammad 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-5 → 4-6 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Muhammad 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 A. Muhammad 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-3 → 2-4 N. Osaka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Muhammad 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Osaka 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 A. Muhammad 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 N. Osaka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-A df 0-0 → 0-1

5. [4] Annika Beck vs Lucie Hradecka



WTA Stuttgart Annika Beck [4] Annika Beck [4] 6 4 Lucie Hradecka Lucie Hradecka 7 6 Vincitore: L. HRADECKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Hradecka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 4-6 A. Beck 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 L. Hradecka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-4 → 4-4 A. Beck 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 L. Hradecka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-4 → 2-4 A. Beck 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 L. Hradecka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Beck 15-0 40-0 0-2 → 1-2 L. Hradecka 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Beck 0-15 0-30 15-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 df 4*-2 4-3* 4-4* ace 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 A. Beck 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 L. Hradecka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Beck 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 L. Hradecka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Beck 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Hradecka 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Beck 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Hradecka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Beck 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 L. Hradecka 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Beck 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Hradecka 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

6. [WC] Anna Zaja vs Beatriz Haddad Maia



WTA Stuttgart Anna Zaja Anna Zaja 6 6 Beatriz Haddad Maia Beatriz Haddad Maia 4 3 Vincitore: A. ZAJA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 A. Zaja 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 5-3 B. Haddad Maia 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Zaja 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Zaja 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-2 → 2-2 B. Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Zaja 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Zaja 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Zaja 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-3 → 4-3 A. Zaja 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 2-3 → 3-3 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Zaja 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Zaja 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-1 → 1-1 B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

8. Tamara Korpatsch vs Ana Bogdan



WTA Stuttgart Tamara Korpatsch • Tamara Korpatsch 40 5 Ana Bogdan Ana Bogdan 0 3 3 palle set Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Korpatsch 15-0 30-0 40-0 5-3 A. Bogdan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 T. Korpatsch 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 5-2 A. Bogdan 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 5-0 → 5-1 T. Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 A. Bogdan 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 T. Korpatsch 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Bogdan 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Korpatsch 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Kateryna Bondarenko vs [7] Anett Kontaveit



WTA Stuttgart Kateryna Bondarenko Kateryna Bondarenko 5 3 Anett Kontaveit [7] Anett Kontaveit [7] 7 6 Vincitore: A. KONTAVEIT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Bondarenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 3-4 → 3-5 K. Bondarenko 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-4 → 3-4 A. Kontaveit 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 K. Bondarenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 2-2 → 2-3 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 K. Bondarenko 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Kontaveit 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Bondarenko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 K. Bondarenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Kontaveit 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 K. Bondarenko 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 K. Bondarenko 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A df 1-4 → 2-4 K. Bondarenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 K. Bondarenko 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 A. Kontaveit 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 K. Bondarenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2. Naomi Broady vs Natalia Vikhlyantseva



WTA Stuttgart Naomi Broady Naomi Broady 3 4 Natalia Vikhlyantseva Natalia Vikhlyantseva 6 6 Vincitore: N. VIKHLYANTSEVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 N. Broady 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 N. Broady 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-4 → 3-4 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 N. Broady 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 N. Broady 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 N. Broady 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Vikhlyantseva 30-0 40-0 3-5 → 3-6 N. Broady 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 3-5 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 N. Broady 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 N. Broady 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 N. Vikhlyantseva 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Broady 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. Virginie Razzano vs [8] Jennifer Brady



WTA Stuttgart Virginie Razzano Virginie Razzano 4 1 Jennifer Brady [8] Jennifer Brady [8] 6 6 Vincitore: J. BRADY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Brady 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-5 → 1-6 V. Razzano 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-4 → 1-5 J. Brady 0-15 0-30 0-40 0-4 → 1-4 V. Razzano 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 0-3 → 0-4 J. Brady 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 V. Razzano 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Brady 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 V. Razzano 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-5 → 4-6 J. Brady 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 4-5 V. Razzano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Brady 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 V. Razzano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Brady 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 V. Razzano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Brady 15-0 15-15 df 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 V. Razzano 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 J. Brady 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

4. Sachia Vickery vs Valeriya Solovyeva



WTA Stuttgart Sachia Vickery Sachia Vickery 6 6 Valeriya Solovyeva Valeriya Solovyeva 2 2 Vincitore: S. VICKERY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 V. Solovyeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 S. Vickery 0-15 df 0-30 15-30 15-40 5-1 → 5-2 V. Solovyeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 S. Vickery 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 V. Solovyeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 S. Vickery 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 V. Solovyeva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Vickery 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 V. Solovyeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 S. Vickery 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 V. Solovyeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 S. Vickery 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 V. Solovyeva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Vickery 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 V. Solovyeva 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Vickery 0-15 df 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

5. Isabella Shinikova vs Amra Sadikovic



WTA Stuttgart Isabella Shinikova Isabella Shinikova 0 6 3 Amra Sadikovic Amra Sadikovic 6 4 6 Vincitore: A. SADIKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Sadikovic 15-0 ace 30-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 I. Shinikova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 A. Sadikovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 I. Shinikova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. Sadikovic 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 1-3 → 2-3 I. Shinikova 15-15 15-30 df 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Sadikovic 15-0 30-0 30-15 1-1 → 1-2 I. Shinikova 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 1-1 A. Sadikovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 I. Shinikova 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 5-4 → 6-4 A. Sadikovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 I. Shinikova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 A. Sadikovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 I. Shinikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Sadikovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 I. Shinikova 0-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 A. Sadikovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 I. Shinikova 0-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Sadikovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 I. Shinikova 0-15 0-30 df 30-30 30-40 df df 0-5 → 0-6 A. Sadikovic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 I. Shinikova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 0-4 A. Sadikovic 15-0 30-15 0-2 → 0-3 I. Shinikova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Sadikovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

6. [WC] Katharina Hobgarski vs [5] Risa Ozaki



WTA Stuttgart Katharina Hobgarski Katharina Hobgarski 3 6 6 Risa Ozaki [5] Risa Ozaki [5] 6 3 4 Vincitore: K. HOBGARSKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 K. Hobgarski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 R. Ozaki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 K. Hobgarski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 R. Ozaki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 K. Hobgarski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Ozaki 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Hobgarski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Ozaki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 K. Hobgarski 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Ozaki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Hobgarski 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 R. Ozaki 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 K. Hobgarski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 R. Ozaki 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 K. Hobgarski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 R. Ozaki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 K. Hobgarski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 R. Ozaki 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 K. Hobgarski 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Ozaki 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 K. Hobgarski 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 R. Ozaki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 K. Hobgarski 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Ozaki 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 K. Hobgarski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Ozaki 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Hobgarski 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Ozaki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

7. Evgeniya Rodina vs [6] Varvara Lepchenko



WTA Stuttgart Evgeniya Rodina Evgeniya Rodina 2 6 6 Varvara Lepchenko [6] Varvara Lepchenko [6] 6 1 3 Vincitore: E. RODINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 E. Rodina 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 V. Lepchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 5-2 → 5-3 E. Rodina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 V. Lepchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 E. Rodina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Rodina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 V. Lepchenko 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 E. Rodina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 V. Lepchenko 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 E. Rodina 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 E. Rodina 15-0 40-0 ace 40-15 3-0 → 4-0 V. Lepchenko 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 E. Rodina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 2-0 V. Lepchenko 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Rodina 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 V. Lepchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 2-5 E. Rodina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 E. Rodina 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 E. Rodina 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 V. Lepchenko 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

8. [3] Oceane Dodin vs Katarzyna Piter