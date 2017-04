Challenger Tallahassee: Tabellone di Quali. C’è Andrea Arnaboldi

Challenger Tallahassee | Terra | $75.000

(1) Arnaboldi, Andrea vs Cid Subervi, Roberto

Escobar, Gonzalo vs (WC) Bhullar, Rana-Roop Singh

(WC) Lawson, Alex vs Shane, Ryan

Haviland, Ryan vs (7) Paul, Tommy

(2) Bangoura, Sekou vs Hach Verdugo, Hans

Chaplin, Jarryd vs (WC) Oljaca, Mark

Arguello, Facundo vs (WC) Force, Charles

Libietis, Mikelis vs (6) Koepfer, Dominik

(3) Rola, Blaz vs Lipovsek Puches, Tomas

Spencer, Wil vs Kekercheni, Filipp

(WC) Schnur, Max vs Turini, Thales

Bambridge, Luke vs (5) Galan, Daniel Elahi

(4) Sorgi, Joao Pedro vs Reinwein, Sami

Watanuki, Yosuke vs Lock, Benjamin

Pavic, Ante vs (WC) Smith, Roy

King, Kevin vs (8) Statham, Jose

Stadium Court – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 09:00 am)

1. [1] Andrea Arnaboldi vs Roberto Cid Subervi

2. [2] Sekou Bangoura vs Hans Hach Verdugo

3. [3] Blaz Rola vs Tomas Lipovsek Puches (non prima ore: 17:00)

4. Luke Bambridge vs [5] Daniel Elahi Galan

5. Kevin King vs [8] Jose Statham (non prima ore: 20:00)

6. Yosuke Watanuki vs Benjamin Lock

Court 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 09:00 am)

1. Gonzalo Escobar vs [WC] Rana-Roop Singh Bhullar

2. Ryan Haviland vs [7] Tommy Paul

3. Facundo Arguello vs [WC] Charles Force (non prima ore: 17:00)

4. Wil Spencer vs Filipp Kekercheni

5. [4] Joao Pedro Sorgi vs Sami Reinwein (non prima ore: 20:00)

Court 5 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 09:00 am)

1. [WC] Alex Lawson vs Ryan Shane

2. Jarryd Chaplin vs [WC] Mark Oljaca

3. Mikelis Libietis vs [6] Dominik Koepfer (non prima ore: 17:00)

4. [WC] Max Schnur vs Thales Turini

5. Ante Pavic vs [WC] Roy Smith (non prima ore: 20:00)