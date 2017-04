Victoria Azarenka su Serena Williams: “Non vedo l’ora di ritrovarla nel circuito, mi piacerebbe vederla nuovamente in campo perchè sarebbe complicato farne a meno”

Victoria Azarenka, che si sta preparando per il rientro nel circuito WTA, ha lasciato un messaggio a Serena Williams, che attende un figlio. “Sono molto contenta per lei. Per una donna, essere incinta è la miglior cosa possibile. Non vedo l’ora di ritrovarla nel circuito, mi piacerebbe vederla nuovamente in campo perchè sarebbe complicato farne a meno”, ha commentato la tennista bielorussa.

Lorenzo Carini