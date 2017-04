Italia contro Taipei: l’opportunità è ghiotta.

Sulla terra rossa di Barletta la Fed Cup è pronta a tornare in scena: Italia contro Taipei per lo spareggio del World Group 2, occasione non di prestigio ma propizia da sfruttare, con una nazionale da testare perfetto mix fra esperienza e gioventù, avversarie sfavorite e una vittoria da conquistare per ricominciare a tenere alto il morale.

La situazione del tennis femminile italiano non è delle più rosee, con un ricambio generazionale che tarda a formarsi, un’eredità importante difficile da “dimenticare” e le giovani che faticano ad affermarsi in classifica: ecco perché la sfida di Barletta è il meglio che poteva capitare, per provare ad aprire un nuovo corso e soprattutto, voltare pagina.

Tathiana Garbin capitano non giocatore, Sara Errani capitano in campo e tre giovani da testare senza troppe pressioni: ad aprire le danze Martina Trevisan, classe ’93 la cui classifica si aggira attorno alla 220esima posizione mondiale, che affronterà la classe ’95 Ya-Hsuan Lee, numero 298 del ranking WTA. Un incontro battesimo per Martina che comunque da pronostico potrebbe e dovrebbe portare a casa il primo punto della sfida. A seguire la numero 1 italiana Sara Errani, da poco non più fra le prime 100 giocatrici del mondo e desiderosa di una rivincita, per ricominciare la propria corsa. Quale migliore occasione per riprendere confidenza con la vittoria dell’incontro di Fed Cup contro Chieh-Yu Hsu, nata nel 1992 ed attuale numero 372 del mondo?

In doppio sono previste in campo le azzurre Paolini-Rosatello, contro il duo di Taipei Ching-Wen Hsu e Chia-Jung Chuang, si spera a risultato acquisito e pronte a mettere esperienza in saccoccia: l’avversario non può spaventare, anche se nelle manifestazioni a squadre nessuna compagine va sottovalutata.

Garbin per incamerare la prima vittoria nel nuovo ruolo di capitano, Errani per ritrovarsi, il trio Trevisan-Paolini-Rosatello per spiccare il volo, Italia per non finire nel dimenticatoio del tennis mondiale a squadre: a Barletta sarà una partita da all in ma la squadra azzurra deve uscirne vincitrice e con tante sensazioni positive per cominciare una nuova tappa sportiva.

Alessandro Orecchio